Bursaspor - Balıkesirspor: 3-1



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Emrah Ünal (xxx), Ogün Kamacı (xxx)

BURSASPOR: Deniz Aydın (xx) İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (xx), Aykut Akgün (xx), Onur Atasayar (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Burak Altıparmak (xx), Tuğbey Akgün (x) (Dk. 46 Ramazan Keskin x), Recep Aydın (xx) (Dk. 82 Batuhan Kör xx), Burak Kapacak (xx) (Dk. 90 Furkan Emre Ünver ?, Ali Akman (xxx)

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen (x) Uğur Aygören (x), Abdulhamit Yıldız (x), Batuhan İşçiler (xx), Berat Aydoğdu (x), Cumali Bişi (x), İsmail Yüksek (xx) (Dk. 87 Kağan Kayalı ?), Mahatma Osumanu Otoo (x), Foxi Kethevoama (xxx) (Dk. Celal Emir Dede ?), Okwuchukwu Francis Ezeh (x) (Dk. 46 Oltion Bilalli x), Antonio Mrsic (x) (Dk. 65 Serdar Güncü x)

GOLLER: Dk. 12, Dk. 90+3 Batuhan Kör, Dk. 90+5 Ali Akman (Bursaspor) - Dk. 32 Foxi Kethevoama (Balıkeskirspor)

SARI KARTLAR: Burak Kapacak, Cüneyt Köz, Ramazan Keskin (Bursaspor) Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Mahatma Osumanu Otoo (Balıkesirspor)TFF 1´inci Lig´de 5´inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor´u konuk eden Bursaspor, son dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Ali Akman´ın golüyle öne geçen ekip karşısında Balıkesirspor, Foxi Kethevoama´nın golüyle eşitliği sağladı. Devreye 1-1 ile girilirken, Bursaspor galibiyete 90+3´te Batuhan Kör ve 90+5´de de bir kez daha Ali Akman´ın golüyle uzandı.

Mücadeleye agresif başlayan Bursaspor, rakip kalede ilk tehlikesini 9´uncu dakikada yaratırken; Onur Atasayar ve Ali Akman´ın ceza sahasında paslaşmaları sonucu oluşan karambolde, savunmaya çarpıp yavaşlayan topa kaleci Atilla Özmen sahip oldu.

Bursaspor, aradığı golü 12´nci dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Burak Kapacak´ın pasıyla savunma arasına koşu yapan Ali Akman, bir anda kaleci Atilla Özmen ile karşı karşıya kaldı. Ali´nin yerden uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Golden sonra oyunu dengeleyen Balıkesirspor, 32´nci dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktadan Antonio Mrsic ortasını yaptı, kale ağzında boş durumda bulunan Foxi Kethevoama yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Balıkesirspor, öne geçme şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan etkili gelen konuk ekipte Uğur Aygören, yerden kale ağzına doğru ortasını yaparken Foxi Kethevoama´nın gelişine vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü, tehlikeyi daha sonra savunma uzaklaştırdı.

45+1´inci dakikada Bursaspor´da, Burak Altıparmak´ın ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı sert vuruşta top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

Bursaspor ikinci yarıya etkili başladı. 51´inci dakikada gelişen atakta Ali Akman´ın pasıyla topla buluşan Burak Kapacak´ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top uzak kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

74´üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Ramazan Keskin´in kale ağzına doğru gönderdiği topa Burak Altıparmak kayarak dokunurken, kaleci Atilla Özmen son andaki refleksiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3´üncü dakikada Bursaspor golü buldu. Kullanılan taç atışında savunma arasına sarkan Ali Akman topla buluşarak ceza sahası içerisine ilerledi. Genç oyuncunun yerden pasına koşu yapan Batuhan Kör yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+5´inci dakikada Bursaspor bir gol daha buldu. Savunmadan atılan uzun top sonrası, rakibini ekarte ederek ilerleyen Ali Akman, sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yaptı, kaleci müdahalesi sonrası yeniden topla buluşan Ali Akman bu kez rakip ağları havalandırdı: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-18 21:14:21



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