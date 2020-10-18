TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında Bursaspor sahasında Balıkesirspor’u ağırladı. Yeşilbeyazlılar karşılaşmayı 31 kazandı.



Maçtan dakikalar

13. dakikada Burak Kapacak’ın defansın arkasına attığı pası iyi değerlendiren Ali Akman, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 10

32. dakikada sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Foxi Kethevoama, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi. 11

36. dakika kale önünde topla buluşan Foxi Kethevoama ikinci gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.

51. dakikada Ali Akman’ın pasında Burak Kapacak topu ceza sahası içinde kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda topu direkten döndü.

75. dakikada Ramazan Keskin’in ortasında kale önünde topla buluşan Burak Altıparmak bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Atilla bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada Ali Akman’ın pasında oyuna sonradan giren Batuhan Kör ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 21

90+5. dakikada topla buluşan Ali Akman, kendi geliştirdiği pozisyonda kaleciyi de geçti ve fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan etti. 31



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Emrah Ünal xx, Ogün Kamacı xx

Bursaspor: Deniz Aydın xxx, İsmail Çokçalış xxx, Aykut Akgün xx, Cüneyt Köz xx, Onur Atasayar x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Altıparmak xxx, Tuğbey Akgün xxx (Ramazan Keskin dk. 46 xxx), Recep Aydın xx (Batuhan dk.82 xx), Burak Kapacak xxx, Ali Akman xxxx

Yedekler: Canberk, Çağatay, İsmail Can, Furkan Emre, Kerem K., Kerem Ş., Eren, Ertuğrul

Teknik Direktör: Mustafa Er

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Uğur Aygören xx, Abdulhamit Yıldız xx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx, İsmail Yüksek xx (Kağan dk. 86 ?), Cumali Bişi xx, M.Otoo xx, Foxi Kethevoama xxx, O.Ezeh xx (Oltion dk. 46 xx), A.Mrsic xx (Serdar Güncü dk. 65 x)

Yedekler: Yiğithan, Doğa, Abdulkadir, Celal, Anıl, Oğuz, Ayberk

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Ali Akman (dk. 13 ve dk. 90+5), Batuhan Kör (dk. 90+2) (Bursaspor), Foxi Kethevoama (dk. 32) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Cumali, Batuhan, Otoo (Balıkesirspor), Burak Kapacak, Cüneyt Köz, Ramazan (Bursaspor)

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