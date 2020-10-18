Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan: “Risk aldık, kazandık”

Balıkesirspor’u 31 mağlup eden Bursaspor’da Teknik Sorumlu Fazıl Tan, "İkinci yarıda riskleri aldık. Hak ettiğimiz maçtı. Çok mutluyuz" dedi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Balıkesirspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "Kendi sahamızdaki ilk galibiyeti aldık. Maça her iki taraf da kontrollü başladı. Pozisyon üretemedik. Ama biz golü bulduk. İlk yarı durgun geçti. Devre arasına 21 önde görebilirdik. İkinci yarı risk aldık. Üçünü bölgede oynamaya çalıştık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Zevkli bir maçtı. Rakibe pozisyon da vermedik. Bu maç berabere bitseydi çok üzülecektik. Oyuncularımızın performansından çok mutlu olduk. Keyifli bir maç izlettirdik. Mutluyuz. Bu galibiyeti Vefa’ya armağan ediyoruz. Şimdi iki deplasman maçımız var. Menemen ve Akhisar deplasmanına gideceğiz. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Hedefimiz artık puan cetvelinde yukarıya tırmanmak."

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