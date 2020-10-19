Emirhan Aydoğan: “Son ana kadar mücadelemizi göstereceğiz”

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Bursasporlu futbolcu Emirhan Aydoğan, Balıkesirspor maçını sonrası, “Her zaman son ana kadar mücadelemizi gösterip, kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor’un Balıkesirspor’u 31 yendiği müsabaka sonrası açıklama yapan Emirhan Aydoğan, ‘Kazanmaya devam edeceğiz’ şeklinde konuştu. Genç futbolcu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Az sayıda da olsa taraftarımızla buluşmak ve galip gelmek güzeldi. Her zaman son ana kadar mücadelemizi gösterip, kazanmaya devam edeceğiz. Bu galibiyetimiz Vefa’ya armağan olsun.”

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