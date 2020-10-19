(Özel) Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık gibi hasat Köylüler ölümü göze alarak çıktıkları çam ağaçlarından altın değerinde fıstık topluyor Her yıl çok sayıda kişi yaralanmasına rağmen onlarca metre yüksekte çam fıstığı hasadı yapıyorlar Halk arasında dolmalık fıstık olarak bilinen çam fıstığı bir çok hastalığa da iyi geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık gibi hasat Köylüler ölümü göze alarak çıktıkları çam ağaçlarından altın değerinde fıstık topluyor Her yıl çok sayıda kişi yaralanmasına rağmen onlarca metre yüksekte çam fıstığı hasadı yapıyorlar Halk arasında dolmalık fıstık olarak bilinen çam fıstığı bir çok hastalığa da iyi geliyor

İHA

(Özel) Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık gibi hasat Köylüler ölümü göze alarak çıktıkları çam ağaçlarından altın değerinde fıstık topluyor Her yıl çok sayıda kişi yaralanmasına rağmen onlarca metre yüksekte çam fıstığı hasadı yapıyorlar Halk arasında dolmalık fıstık olarak bilinen çam fıstığı bir çok hastalığa da iyi geliyor

Marketlerde kilosu 800 liraya satılan çam fıstıklarının hasadı başladı. Tanesi 2 liraya alınan fıstıkları toplamak için köylüler onlarca metre yüksekte ölümle dans edip hasat yapıyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı. Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor. Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor. Köylüler fıstıkları ağaçlardan düşürüyor. Düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar.
Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor.
Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çak fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor. Burada işlemlerden geçtikten sonra önce kozalaklarından ayrılan çam fıstıkları daha sonra kabukları kırılarak paketlenmeye hazır hale geliyor. Kabuğundan çıkartılan çam fıstıkları kilosu toptan 400 liradan satılıyor. Marketlerde ise kilo fiyatı 800 lira alıcı buluyor. 1 ton çam kozalağından 80 kilo çam fıstığı çıkıyor. Bu işi ailece yapan köylüler bir kaç ay süren sezonda hatırı sayılır bir kazanç elde ediyor. Ürün değerli olunca dışarıdan hırsızlar da çam fıstıklarını toplamak için bölgeye akın ediyor. Çam fıstıklarını dışarıdan gelenlerden korumak isteyen köylüler ise 2 tane bekçi ile bölgeyi korumaya aldı.
Fıstıklı Köyü muhtarı Mehmet Karasu, "Bu yıl hasadı erken başlattık. Diğer bölgelerden çam fıstığı hasadını bitirenler bizim bölgeye çam fıstığı toplamaya geliyorlardı. 2 tane bekçi tutup nöbet başlattık. Bekçiler 1 ay boyunca ormanlarda çam fıstıklarını korudular. Bu bölge bizim köyümüzün merası. Biz devlete toplayacağımız kadar ürünün parasını yatırıp hasada başlıyoruz. Fıstık çamı ağaçları 5 ila 25 metre arasında yükseklerde oluyor. Fıstığın hasadı çok meşakkatli bir iş. Her an ölümle karşı karşıyayız. Bir dalın kırılması ve ayağınız kayması demek kişide kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Şu an kilogram fiyatı 6 lira 50 kuruştan alınıyor. Kozalakların 4 ya da 5 tanesi 1 kilo geliyor. 1 ton kozalaktan 80 kilo fıstık çıkıyor. Fazla çıkmadığı için değerli bir ürün. Bu ürünü atalarımız toplamış. Biz de devam ettiriyoruz. Bu iş çok tehlikeli her yıl en az 3 tane ağaçtan düşüp kolunu bacağını ve belini kıran oluyor" dedi.
Çam fıstığı hasadı yapan köylüler ise, "Bu iş çok zor ve tehlikeli. Bu iş çok güzel para kazandırıyor. Bir kişi günde ağacın verimine bağlı 150 ila 500 kilo topladığı oluyor. Kilosunu ise 6 lira 50 kuruştan satıyoruz. Bu işi ailece yapıyoruz. Bir kişi ortalama sezonda 10 ton topluyor" şeklinde konuştu.

Halk arasında dolmalık fıstık olarak biliniyor
Çam fıstığı ülkemizde daha çok dolmalık fıstık olarak biliniyor. Çamın kozalaklarından yetişen, sert kabukları kırılarak elde edilen bir besin olan fıstığın besin değeri hayli yüksek. 100 gram çam fıstığında ortalama 60 gram yağ, 14 gram protein, 597 mg potasyum, vitaminler ve mineraller yer alıyor.
Çam fıstığının faydaları saymakla bitmiyor
Uzmanlar çam fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor:
Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırır ve kilo vermeye yardımcı olur.
Çam fıstığındaki besin maddelerinin mükemmel kombinasyonu enerjiyi artırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizlerini ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur.
Karmaşık bir moleküle sahip olan bu besinin vücutta parçalanması daha uzun sürer. Bu sayede tükenmişliğe neden olmadan sürekli ve uzun süreli enerji sağlar.
Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.
Hamile anneler için çok faydalıdır. Bebeğin gelişimini destekler.
Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar.
Çam fıstığı içindeki pinolenik asit sağlıklı kolesterolü destekler ve hatta kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
K vitamini, yaralanmadan sonra kanamayı önlemek için kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olurken, E vitamini oksijen taşınması için önemli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar.
Araştırmalara göre, her gün çam fıstığı yemek tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir.
Çam fıstığı, demir bakımından zengindir. Demir ise beyin sağlığı için çok önemlidir.
İçeriğindeki magnezyum ile kansere karşı savaşır, kanser riskinin azalmasını sağlar.
Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.
Sahip olduğu çeşitli temel vitamin, mineral ve antioksidanlar, çam fıstığını cilt bakımı için inanılmaz derecede yardımcı kılar. E vitamini ve antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir.
Çam fıstığı cildi besler ve dış etkenlerden korur. Cilt için doğal bir nemlendiricidir. ,
Kaşıntı, sedef hastalığı, sivilce, egzama, uyuz ve yara gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.
İçeriğindeki E vitamini, cilt için olduğu gibi saç için de bir hayli fayda sağlar. Saç dökülmesine engel olur, daha güçlü ve parlak saçlara sahip olmayı sağlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da bu yıl içinde 622 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Bursa’da bu yıl içinde 622 bin dekar tarım arazisi ...
TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor
YEREL HABERLER TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim ...
Şok eden görüntü...Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi Kamyonetin kasasındaki piknik masası boş kalmadı Trafikte seyreden kamyonet kasasındaki piknik masasında tavla oynadılar
YEREL HABERLER Şok eden görüntü...Seyir halindeki kamyonetin ...
(Özel) 20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar Çatı montaj yapan ustaların tehlikeli çalışması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) 20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş ...
Nilüfer’de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi
YEREL HABERLER Nilüfer’de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi
Emirhan Aydoğan: “Son ana kadar mücadelemizi göstereceğiz”
YEREL HABERLER Emirhan Aydoğan: “Son ana kadar mücadelemizi ...
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı ...
'Yol verme' kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü (2)
YEREL HABERLER 'Yol verme' kavgasında tabancayla sürücünün üstüne ...
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan: “Risk aldık, kazandık”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan: “Risk aldık, ...
Bursaspor - Balıkesirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor maçının ardından
Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: “Puanı hak etmedik”
YEREL HABERLER Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: “Puanı ...
Bursaspor - Balıkesirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Balıkesirspor: 3-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor: 3-1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1
Bursaspor - Balıkesirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Balıkesirspor: 1 (İlk yarı ...
Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel’in sol ön çapraz bağları koptu
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel’in sol ön ...
Bursaspor'da Vefa Temel şoku: 6 ay yok
YEREL HABERLER Bursaspor'da Vefa Temel şoku: 6 ay yok
İnegöl Belediyespor - Spor Toto: 3-2
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Spor Toto: 3-2
Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek
YEREL HABERLER Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek
Bursa'da sel
YEREL HABERLER Bursa'da sel
Yıldırım’da tapu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da tapu sorunu çözülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X