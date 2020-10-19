Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisten kaçan off-road aracının sürücüsü A.B., kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine 16 PJ 592 plakalı off-road aracını durdurmak istedi. Sürücü A.B. ise hızını artırarak, kaçmaya başladı. Tarla alanındaki kovalamacada su kanalına devrilen araçtan çıkan A.B., yaya olarak kaçtı. Ekipler, kısa süre sonra şüpheliyi ormanlık alanda yakaladı. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfekten ele geçirildi. A.B., gözaltına alınırken, araç da çekiciyle karakolun bahçesine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-19 10:07:37



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