5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 şüphelinin örgütün 'mahrem imam'larınca ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik zamanlarda arandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ´da şüphelilerin evlerine şafak baskını yapıldı. Eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan 1 polis memuru ve 11 kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-19 10:58:43



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