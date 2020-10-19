Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Balıkesirspor´u uzatma anlarında bulduğu gollerle mağlup eden Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti. Yeşil beyazlılar ayrıca, ligin en golcü ekipleri arasına ismini yazdırdı.
TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, dün akşam, Balıkesirspor karşısında uzatma dakikalarında kaydettiği gollerle 3-1´lik galibiyete uzandı. Yeşil beyazlı takım böylelikle bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi daha önce evinde oynadığı maçlarda Adana Demirspor´a 3-1, Giresunspor´a 2-1 mağlup olmuştu. Puanını 7´ye çıkaran Bursaspor, 5´inci haftayı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile 10´uncu basamakta tamamladı.
Önceki hafta da Tuzlaspor deplasmanında 3 gol bulan Bursaspor, ligin de en golcü ekiplerinden biri haline geldi. Ligin ikinci basamağındaki Tuzlaspor, 11 golle bu alanda zirvede bulunurken, İstanbul ekibini 10´ar golle Bursaspor ve lider İstanbulspor takip etti. Tuzlaspor karşısında olduğu gibi Balıkesirspor maçında da 15 şut atan ve bunların 7´sinde isabet sağlayan Bursa temsilcisi, bu kez savunmasıyla galibiyete ulaştı.
Ligde 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 26 Ekim Pazartesi günü ise Akhisarspor´a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-19 11:17:54
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