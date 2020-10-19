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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi

İHA

Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisten kaçan arazi aracı sürücüsü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Sürücüye bin 200 TL ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mesudiye Mahallesi Galericiler Sitesi civarında uygulama yaptığı esnada polisleri gören bir araç kaçmaya başladı. Arazi tarzı olan araç tarlalara daldı. Takibi bırakmayan Yunus ekipleriyle arac arasından nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Sürücü aracı su kanalına düşürünce bırakıp kaçtı. Polisler tarafından sürücü yakalandı. Araç sürücüsüne bin 200 TL ceza kesildi. Araçta yapılan aramada ise bir adet tüfek ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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