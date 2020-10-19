Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü´nü ağırlayacak.

Geçtiğimiz haftayı Kırklarelispor mağlubiyetiyle kapatarak gurubunda 3´ncü sırada bulunan mavi-siyahlılar, Çarşamba günü saat 14.00´da oynayacağı Vanspor Futbol Kulübü maçına mutlak 3 puan için çıkacak. Geçtiğimiz haftayı deplasmanda kayıpla kapatan Karaca, bu maçı alarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Vanspor Futbol Kulübü müsabakasından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Ülker," Geçtiğimiz haftayı istemediğimiz bir mağlubiyet ile kapattık. Amacımız, Vanspor Futbol Kulübü´nü yenerek sahamızda galibiyet elde etmek. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacağız. Kadro kalitemiz bunu başaracak güçte. Takım olarak iyi hazırlandık. Sakat futbolcumuz yok. Vanspor Futbol Kulübü maçına ideal 11 ile çıkacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-10-19 13:24:11



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