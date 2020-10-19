Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Ekim Muhtarlar Gününde muhtarlarla bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Nilüfer’deki muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda Nilüfer’de yapılaması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Muhtarların gününü kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Muhtarlar demokrasinin gerçek temsilcileridir. Sizler mahallelerde bizim gözümüz kulağımızsınız. Halkla bizim aramızda köprü vazifesi görüyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi katılımcılık bizim için vazgeçilmez bir değer. Demokrasiye inanıyorsak hep birlikte katılımcılığı yücelteceğiz. Siz muhtarlarımızın da doğal başkan olduğu mahalle komitelerimiz bizim için çok kıymetli bir yapılanma. Nilüfer Kent Konseyi ve mahalle komitelerimiz pandemi döneminde bile çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Bunun için her iki yapılanma içinde yer alan ve bu süreçlere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmetleri tüm mahallelere eşit olarak yayma hedefinde olduklarını ifade eden Başkan Erdem, “Bütçemiz doğrultusunda halkın ve mahallelerimizin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu süreçte belediyeler bütçe anlamında sıkıntı yaşıyor. Su faturalarıyla tahsil edilen katı atık bedellerini ‘ilçe belediyeleri toplaması gerekir’ deniyor. Yönetmeliklere göre büyükşehir belediyeleri toplamalı. Nüfusu 500 bine yaklaşan Nilüfer’de birçok konuda kirlilik yaşanıyor, ama bir kuruş belediye olarak bize bedeli yansımıyor. Merkezî idareye gidiyor bütün bedeller. Yerel yönetimler güçlendirilmeli. Yeni kaynaklar sunulmalı” diye konuştu.

Muhtarlara destek çağrısı

Nilüfer’de hizmetleri kolaylaştırmak için gereken adımları attıklarını ifade eden Turgay Erdem, “Nilüfer Tapu Müdürlüğü’nün ilçemiz sınırlarına gelmesi için valimiz ile görüştüm. Bu konuda çok talep var. Nilüfer Tapu Müdürlüğü Yıldırım’da hizmet veriyor. Hizmeti vatandaşın ayağına getirmek gerek. Bu konuda ücretsiz yer verebileceğimizi de beyan ettik. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Bir diğer konu da sokak hayvanları için yapacağımız proje. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bizzat gittim. Yer talebinde bulunduk. İki yer teklif ve talep ettik, ret cevabı geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne Misi’nin üzerinde en güzel yeri veren idare, bize Kuruçeşme’de yolu olmayan bir yer gösterdi. Oraya da yol açıp yapacağız. Biz bu işi iyi yapıyoruz diye çevre belediyelerden sokak hayvanları Nilüfer’e bırakılıyor. Bu tutum kapasitemizin aşmasına yol açtı. Bu konuda da sizlerden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de Başkan Turgay Erdem ve ekibine teşekkür etti. Muhtarların vatandaşla sürekli iç içe olduğuna dikkati çeken Yılmazer, demokrasinin uçbeyleri olduklarını vurguladı. Toplantıda söz alan Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Ayşenur Sayan da Başkan Turgay Erdem ve ekibine muhtarlara verdikleri değerden dolayı teşekkür etti.

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