Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak

İHA

Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Ekim Muhtarlar Gününde muhtarlarla bir araya geldi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Nilüfer’deki muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda Nilüfer’de yapılaması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Muhtarların gününü kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Muhtarlar demokrasinin gerçek temsilcileridir. Sizler mahallelerde bizim gözümüz kulağımızsınız. Halkla bizim aramızda köprü vazifesi görüyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi katılımcılık bizim için vazgeçilmez bir değer. Demokrasiye inanıyorsak hep birlikte katılımcılığı yücelteceğiz. Siz muhtarlarımızın da doğal başkan olduğu mahalle komitelerimiz bizim için çok kıymetli bir yapılanma. Nilüfer Kent Konseyi ve mahalle komitelerimiz pandemi döneminde bile çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Bunun için her iki yapılanma içinde yer alan ve bu süreçlere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Hizmetleri tüm mahallelere eşit olarak yayma hedefinde olduklarını ifade eden Başkan Erdem, “Bütçemiz doğrultusunda halkın ve mahallelerimizin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu süreçte belediyeler bütçe anlamında sıkıntı yaşıyor. Su faturalarıyla tahsil edilen katı atık bedellerini ‘ilçe belediyeleri toplaması gerekir’ deniyor. Yönetmeliklere göre büyükşehir belediyeleri toplamalı. Nüfusu 500 bine yaklaşan Nilüfer’de birçok konuda kirlilik yaşanıyor, ama bir kuruş belediye olarak bize bedeli yansımıyor. Merkezî idareye gidiyor bütün bedeller. Yerel yönetimler güçlendirilmeli. Yeni kaynaklar sunulmalı” diye konuştu.
Muhtarlara destek çağrısı
Nilüfer’de hizmetleri kolaylaştırmak için gereken adımları attıklarını ifade eden Turgay Erdem, “Nilüfer Tapu Müdürlüğü’nün ilçemiz sınırlarına gelmesi için valimiz ile görüştüm. Bu konuda çok talep var. Nilüfer Tapu Müdürlüğü Yıldırım’da hizmet veriyor. Hizmeti vatandaşın ayağına getirmek gerek. Bu konuda ücretsiz yer verebileceğimizi de beyan ettik. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Bir diğer konu da sokak hayvanları için yapacağımız proje. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bizzat gittim. Yer talebinde bulunduk. İki yer teklif ve talep ettik, ret cevabı geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne Misi’nin üzerinde en güzel yeri veren idare, bize Kuruçeşme’de yolu olmayan bir yer gösterdi. Oraya da yol açıp yapacağız. Biz bu işi iyi yapıyoruz diye çevre belediyelerden sokak hayvanları Nilüfer’e bırakılıyor. Bu tutum kapasitemizin aşmasına yol açtı. Bu konuda da sizlerden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.
Toplantıda Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de Başkan Turgay Erdem ve ekibine teşekkür etti. Muhtarların vatandaşla sürekli iç içe olduğuna dikkati çeken Yılmazer, demokrasinin uçbeyleri olduklarını vurguladı. Toplantıda söz alan Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Ayşenur Sayan da Başkan Turgay Erdem ve ekibine muhtarlara verdikleri değerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
YEREL HABERLER Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı’dan Vefa Temel’e mesaj
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı’dan Vefa Temel’e ...
Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor
Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi
YEREL HABERLER Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi
Millî ara sonrası Bursaspor’da büyük değişim
YEREL HABERLER Millî ara sonrası Bursaspor’da büyük değişim
Bursasporlu futbolcu Ali Akman galibiyeti Vefa Temel’e armağan etti
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Ali Akman galibiyeti Vefa ...
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı
Yargıtay'dan emsal önlük kararı İşyeri kıyafetini giymemekte ısrar edince kovuldu İşyeri kıyafetini giymeyen işsiz kalacak
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal önlük kararı İşyeri kıyafetini ...
Uludağ Kolejinde yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Uludağ Kolejinde yüz yüze eğitim sevinci
Uludağ'da sonbahar güzellikleri
YEREL HABERLER Uludağ'da sonbahar güzellikleri
Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor
YEREL HABERLER Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor
Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe...O anlar kamerada Ortalık savaş alanına döndü, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe... ...
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: Biri polis 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: Biri polis 12 kişi ...
5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok
YEREL HABERLER Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok
Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi
Bursa’da okullarda yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Bursa’da okullarda yüz yüze eğitim sevinci
Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı
(Özel) Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık gibi hasat Köylüler ölümü göze alarak çıktıkları çam ağaçlarından altın değerinde fıstık topluyor Her yıl çok sayıda kişi yaralanmasına rağmen onlarca metre yüksekte çam fıstığı hasadı yapıyorlar Halk arasında dolmalık fıstık olarak bilinen çam fıstığı bir çok hastalığa da iyi geliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık ...
Bursa’da bu yıl içinde 622 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Bursa’da bu yıl içinde 622 bin dekar tarım arazisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X