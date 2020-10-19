Başkan Dündar muhtarlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dündar muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Dündar muhtarlarla bir araya geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ferruh Sevimgil, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ile birlikte görev yapan 136 mahallenin muhtarları katıldı. Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Dündar, yerelde halkın temsilcileri olan muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.
Vatandaşa ulaşmada ilk kurumlardan birinin muhtarlık olduğuna işaret eden Başkan Mustafa Dündar, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki elimiz, ayağımız. Muhtarlarımız mahallelerdeki sıkıntıları anında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Bizim kapılarımız vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık. Maalesef dünya korona virüs nedeniyle kötü bir süreçten geçiyor. Pandemi tüm dünyayı esir aldı. Türkiye’de de vaka sayılarında son dönemde bir artış var. Virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda muhtarlarımıza da büyük sorumluluk ve görev düşüyor. Bu konuda mahallemizdeki vatandaşlarımızı uyarmamız gerekiyor. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, işlerinde kolaylıklar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:
“Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı. Pandemi sürecinde muhtarlarımız vatandaşlarımız için çok önemli hizmetlerde bulundular. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde, 65 yaş üstü yaşlılarımıza ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin yardımlarını ulaştırdınız. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler mahalledeki sorunları ve talepleri en iyi bilen kişilersiniz. Sizlerin bu talep ve sorunları bizlere iletmeniz sayesinde bizler hem yerel yönetim bazında hem de milletvekilleri olarak mecliste bu sorunlara çözümler üretmek adına çalışıyoruz. Bu önemli görevi üstlendiğiniz için her bir muhtarımızı tebrik ediyorum”
Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman muhtarların yanında olduğuna vurgu yaparak, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan 6'sına tahliye
YEREL HABERLER İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan ...
Kestel’de Muhtarlar kutlandı
YEREL HABERLER Kestel’de Muhtarlar kutlandı
O restoranın yetkilisi konuştu Restorandaki kavganın canlı şarkı söyleyen sanatçının masaya çağrılmak istenmesinden çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER O restoranın yetkilisi konuştu Restorandaki kavganın ...
Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak
Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
YEREL HABERLER Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı’dan Vefa Temel’e mesaj
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı’dan Vefa Temel’e ...
Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor
Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi
YEREL HABERLER Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi
Millî ara sonrası Bursaspor’da büyük değişim
YEREL HABERLER Millî ara sonrası Bursaspor’da büyük değişim
Bursasporlu futbolcu Ali Akman galibiyeti Vefa Temel’e armağan etti
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Ali Akman galibiyeti Vefa ...
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı
Yargıtay'dan emsal önlük kararı İşyeri kıyafetini giymemekte ısrar edince kovuldu İşyeri kıyafetini giymeyen işsiz kalacak
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal önlük kararı İşyeri kıyafetini ...
Uludağ Kolejinde yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Uludağ Kolejinde yüz yüze eğitim sevinci
Uludağ'da sonbahar güzellikleri
YEREL HABERLER Uludağ'da sonbahar güzellikleri
Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor
YEREL HABERLER Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor
Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe...O anlar kamerada Ortalık savaş alanına döndü, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe... ...
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: Biri polis 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: Biri polis 12 kişi ...
5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok
YEREL HABERLER Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok
Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X