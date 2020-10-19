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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Ana Kucağı" Bursa’yı sarıyor

İHA

"Ana Kucağı" Bursa’yı sarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine Gürsu da eklendi. Başkan Aktaş, açacakları 8 yeni merkezle birlikte Ana Kucaklarının bütün Bursa’yı saracağını söyledi.
Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması maksadıyla 46 yaş grubu miniklere eğitim vermek için projelendirilen Osmangazi’de Hamitler, Yıldırım’da Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, talep üzerine bir Ana Kucağı da Gürsu’ya kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun yanındaki bina 4 derslikli Ana Kucağı Eğitim Merkezi’ne dönüştürüldü. 21 Eylül’de eğitimin başladığı merkezin resmi açılışı da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ile vatandaşların katıldığı törenle yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yol, alt yapı, spor tesisleri ve parkların yapımı gibi, yeni nesli geleceğe hazırlamak için proje geliştirmenin de belediyelerin önemli bir görevi olduğunu söyledi. Bütün çocukların doktor, mühendis olamayacağını, bu memleketin kaportacıya da tarlada çiftçiye de ihtiyacı olduğunu dile getiren Baştan Aktaş, “Bizim bütün gayemiz, iyi ahlaklı, vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteren bireyleri topluma kazandırmak. Bunun için bu merkezlerimize Ana Kucağı adını verdik. Hiçbir yer ana kucağının sıcaklığını ve samimiyetini veremez ama çocuklarımıza ana kucağını aratmayacak mekanlar hazırladık. Şu anda 7 merkezimizde 500’e yakın öğrencimiz var. Orhangazi, Yenişehir, Gemlik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Kestel, Mudanya ve Yıldırım Vatan Mahallesi’ne kazandıracağımız 8 yeni merkezle Ana Kucakları bütün Bursa’yı saracak” dedi.
Her merkezde yemekhane bulunduğunu, sabahları kahvaltı, öğle gruplarına ise ikindi öğünün ücretsiz olarak verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, çocukların çanta, kırtasiye ve eğitim seti ihtiyaçlarının da Büyükşehir tarafından karşılandığını vurguladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm merkezde gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Aktaş, “20 kişilik sınırlarda mevcudu 15’e, 15 kişilik sınıflarda ona düşürdük. Maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. Gürsu Ana Kucağımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ta Bursa’daki ana kucakları eğitime açıldığında Başkan Aktaş’tan bir merkezin de Gürsu’ya açılmasını istediklerini belirterek, bu isteği kısa zamanda hayata geçiren Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kurdele keserek, Gürsu Ana Kucağı’nın resmi açılışı yapan Başkan Aktaş ve protokol mensupları, daha sonra merkezi geçerek eğitim alan çocuklarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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