Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı Mudanya’nın 2021 yılı bütçesi 125 milyon 776 bin 200 lira

Mudanya’nın beklediği Güzelyalı 1/bin ölçekli revizyon uygulama imar planı ekim ayı olağan meclis toplantısında onaylandı.

Mahkeme kararıyla iptâl edilen Güzelyalı imar planları, Mudanya Belediyesi tarafından yeniden hazırlandı. Beklenen Güzelyalı 1/bin ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği, ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi. Mudanya’yı modern şehircilikle buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “1992 planlarındaki sınırlara uyulmak kaydıyla yenilenen imar planları ile Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, turizm öncelikli bir kent planlaması ortaya çıkarılmış oldu. Sahil bandında kesintisiz yaya ve bisiklet yollarının planlandığı, belediye hizmet alanlarının, turizm alanlarının, sağlıklı hayat için gerekli olan bir çalışmayı Mudanya’mıza kazandırmış olduk. Modern, günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar planı çalışması teknik ekiplerimiz tarafından hazırlandı. 413.5 hektarlık alanı kapsayan planlarla, mahkemenin iptâl gerekçeleri ortadan kaldırıldı. Uzun yıllar boyunca plan değişikliğine gerek kalmayacak şekilde şehrin omurgası sayılacak bir çalışmaya imza attık, bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı’nın ikinci oturumunda 2021 mâlî yılı ve izleyen iki yıl bütçesi, performans programı, ücret tarifesi görüşüldü. Oturumda, 2021 mâlî yılı bütçesi 125 milyon 776 bin 200 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 2021 yılı performans programı kabul edilirken, gelir ve gider bütçesi de ayrı ayrı oylandı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ederken, alınan kararların Mudanya’ya hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.