FOTOĞRAF İPTALİ

'Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu' başlıklı haberimize ait ekteki fotoğraflar, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla...DHA-Genel Türkiye-Bursa
2020-10-20 08:21:08
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