Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

DHA

Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası


Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında umuma açık alanlarda ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı. Denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan 168 kişiye 529 bin 200 lira, 4 kişiye ise maske takmadıkları için 900 liradan 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile koronavirüs denetimleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatları üzerine ek kararların alındığı kaydedildi. Genelgeye göre, 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek.
Genelgenin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mekanlardaki sosyal mesafe, çalışanların ve müşterilerin maske kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanırken, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi´nde yapılan uygulamalarda bir kafede garson olarak çalışan Mine D. (24) maskesiz olarak yakalandı. Ekipler Mine D.´yi önce uyarıp maskesini taktırdı, daha sonra da maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira para cezası kesti.
168 KİŞİYE 529 BİN 200 LİRA SOSYAL MESAFE CEZASI
Uygulamada 63 iş yeri denetlenirken, 676 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda hakkında arama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 3 iş yeri mühürlenirken 5 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı. 21 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmak, 3 iş yerine alkol ruhsatı olmadığı halde alkol servisi yapmaktan, 1 iş yerine canlı müzik çaldırmaktan işlem yapıldı. Ekipler 10 iş yeri sorumlusunun mesul müdürlük belgelerinin olmadığını belirlerken, 6 iş yerine sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Uygulamada 168 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 liradan toplam 529 bin 200 lira 4 kişiye ise maske takmadıkları için 900 liradan 3 bin 600 lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya Evren-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-10-20 08:24:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FOTOĞRAF İPTALİ
YEREL HABERLER FOTOĞRAF İPTALİ
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle ...
Bursa’da şafak operasyonu, mahalle ablukaya alındı
YEREL HABERLER Bursa’da şafak operasyonu, mahalle ablukaya alındı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
YEREL HABERLER 'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev ...
Kaza sonrası patlayan araçtan son anda çıkarak alevler arasında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Kaza sonrası patlayan araçtan son anda çıkarak ...
Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara ...
Motosiklet Kulübünden eğitim yardımı
YEREL HABERLER Motosiklet Kulübünden eğitim yardımı
Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı Mudanya’nın 2021 yılı bütçesi 125 milyon 776 bin 200 lira
YEREL HABERLER Beklenen Güzelyalı imar planları ...
Bursasporlu futbolcu Ataberk Dadakdeniz: “Çok daha güçlü döneceğim”
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Ataberk Dadakdeniz: “Çok daha ...
Onlar mikrop savaşçısı
YEREL HABERLER Onlar mikrop savaşçısı
"Ana Kucağı" Bursa’yı sarıyor
YEREL HABERLER "Ana Kucağı" Bursa’yı sarıyor
İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan 6'sına tahliye/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan ...
Başkan Dündar muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Dündar muhtarlarla bir araya geldi
İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan 6'sına tahliye
YEREL HABERLER İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan ...
Kestel’de Muhtarlar kutlandı
YEREL HABERLER Kestel’de Muhtarlar kutlandı
O restoranın yetkilisi konuştu Restorandaki kavganın canlı şarkı söyleyen sanatçının masaya çağrılmak istenmesinden çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER O restoranın yetkilisi konuştu Restorandaki kavganın ...
Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de hizmetler eşit yayılacak
Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
YEREL HABERLER Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı’dan Vefa Temel’e mesaj
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı’dan Vefa Temel’e ...
Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor
Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi
YEREL HABERLER Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X