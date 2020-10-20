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AK Parti Bursa Teşkilatından üye seferberliği Kapı kapı dolaşarak vatandaşı AK Parti’ye üye yapıyorlar

İHA

AK Parti Bursa Teşkilatından üye seferberliği Kapı kapı dolaşarak vatandaşı AK Parti’ye üye yapıyorlar

AK Parti Bursa Teşkilatı ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında kapı kapı dolaşarak vatandaşları üye yapıyor. Bursa’da 2023 yılına kadar 500 bin üye hedefleniyor.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında kapı kapı dolaşarak seçmenleri partiye davet ediyor. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve teşkilatların katılımı ile Yıldırım Yavuzselim Mahallesi’nde üye çalışması gerçekleştirildi. Kapı kapı dolaşan partililer vatandaşlarla sohbet ederek AK Parti’ye davet etti.
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, son bir iki haftadır yoğun ilçe kongrelerinden sonra üye çalışmasına yoğunlaştıklarını ifade ederek, “Partimize on binlerce yeni üye kazandırdık. 3 Kasım’da bütün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 1 milyon üye hedefi ile çıktığımız kampanya kapsamında Bursa olarak üzerimize düşeni yapmak için bir araya geldik. Bugün Yıldırım’da ilçe başkanımız, belediye başkanımız ve tüm teşkilatımızla mahallelerde, evlerde üye olmayan seçmenleri de üye yapmak için kampanya başlattık. Şu anda onlarca, yüzlerce teşkilat mensubumuz seçmenlerimizi AK Parti ailesine katmak için davet ediyor. Ben teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu anlamda en ciddi çalışmayı yaparak, teşkilat içinde rekabeti de ön plana çıkaran Yıldırım ilçe teşkilatı baştan olmak üzere Bursa’daki tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Tek tek evleri ziyaret ettiklerini belirten Salman, “Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Çözebildiklerimizi çözüyoruz. Daha sonra kendiler ile üye olmaları konusunda partiye davet ediyoruz. Bu sürece başladığımızda 340 bin üyemiz vardı. Yıl sonuna kadar hedefimiz 400 bin üyeyi geçmektir. Önümüzdeki 23 yıl içinde yani 2023 vizyonunda da Bursa’mızda 500 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım gönüllere taht kurmuş Emirsultan’ın şehridir. Bizde onun izinden giderek bir gönül seferberliği yapıyoruz. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe başkanı Ali Erbay ile ilçemizde yenilenen teşkilat kadromuzla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın derdi ile dertlenirken, büyüyen AK Parti ailesine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da tüm teşkilatlarla beraber uyum içinde çalışmaların yapıldığına dikkat çekti. Yıldırım’da vatandaşlardan büyük teveccüh gördüklerini sözlerine ekleyen Erbay, “On binlerce üyenin büyük kısmını Yıldırım’dan kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Vatandaşlar ilçe başkanlıklarından, belirlenen stant noktalarına gelerek üye olabilirler. Onun haricinde de internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bizde evlere giderek üye çalışması da yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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