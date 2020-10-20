Fiyatıyla dudak uçuklatan çini 540 yıllık İznik çinisi çömlek açık arttırmaya çıkıyor

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s Erken Osmanlı Dönemine ait 540 yıllık İznik çinisi çömleği dudak uçuklatan fiyatla açık artırmaya çıkardı.

Daha önce Osmanlı Dönemine ait eserlerle düzenlediği açık arttırmalarla bilinen ünlü müzayede evi Sotheby’s bu sefer 1480’li yıllarda yapılan İznik çinisi çömleğe 180 ile 220 bin sterlin (1 milyon 840 bin TL2 milyon 250 bin TL) arası fiyat biçti.

7 gün sonra başlayacak canlı müzayedede satılacak çömlek askılı süslemenin Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı belirtilirken, eserin üzerinde Saff suresinin 13’üncü ayeti bulunuyor.

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