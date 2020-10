Eski sevgilisi özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan genç kız: Hayatımı bitirdi

Mehmet İNANHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da eski kız arkadaşı H.Y.´nin (18), özel fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö. (18) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.Ö.´nün fotoğraflarını yaymakla kendisini tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen H.Y., "O benim hayatımı mahvetti. Hayatımı bitirdi" dedi.

Bursa'da yaşayan H.Y., 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Samsun'da yaşayan A.Ö. ile tanışıp, arkadaş oldu. H.Y., bir süre sonra isteği üzerine A.Ö.´ye özel fotoğraflarını gönderdi. A.Ö., H.Y.´den daha fazla fotoğraf istedi. Bunun üzerine H.Y., ocak ayında A.Ö.´den ayrıldı. Genç kızın kendisinden ayrılmasına sinirlenen A.Ö., H.Y.´nin fotoğraflarını ablasına gönderdi. A.Ö.´nün fotoğrafları başkasına göndermesinden korkan H.Y., A.Ö. ile tekrar konuşmaya başladı. A.Ö.´nün Samsun´da Bursa´ya geleceğini söylemesi üzerine H.Y., polise giderek, şikayetçi oldu.

OTOBÜS TERMİNALİNDE GÖZALTINA ALINDI

H.Y.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül'de A.Ö.'yü Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inerken gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.Ö., buradaki ifadesinde, "H.Y. benim kız arkadaşım olur. Kendi rızasıyla attığı fotoğrafları, ablasıyla arasının açılması için ablasına gönderdim. Herhangi bir tehdit, şantaj yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından şantaj suçlamasıyla adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALINCA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Serbest bırakıldıktan sonra A.Ö., H.Y.´ye mesaj atarak, 'Davadan vazgeçin, yoksa fotoğrafları Türkiye'ye yayarım' tehdidinde bulundu. Olumsuz yanıt alan A.Ö., H.Y.´nin adına sosyal medyada açtığı hesaplarda genç kızın özel fotoğraflarını paylaştı. A.Ö., hesaba H.Y.'nin yakınlarını da ekledi. Bunun üzerine şok yaşayan H.Y., sosyal medya hesabı hakkında şikayetlerde bulundu ve hesap kapatıldı.

'ENGELLERSEM FOTOĞRAFLARI BAŞKALARINA DA GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Eski erkek arkadaşından ayrıldığında ilk başlarda bir sorun yaşamadığını söyleyen H.Y., "Sadece beni arayıp rahatsız ediyordu. Daha sonra her yerden engelledim. Bana ulaşamayınca artık çıldıracak seviyeye geldi. Etrafımda olan bütün insanlara ulaşmaya başladı. Ortak tanıdığımız kim varsa rahatsız etmeye başladı. Daha sonra engeli kaldırmak zorunda kaldım. Sosyal medyaya benim adıma hesap açıp, saçı açık fotoğraf paylaştığı için engeli kaldırdım. Daha sonra sürekli barışmak için yalvarıyordu. Ben kabul etmeyince kavga ettik. Ben tekrar engelledim. Bu sinirle ablama özel fotoğraflarımı göndermiş. Ben bunu tehdit olarak gördüm. Böyle yaparsam fotoğraflarımı yayınlayacağı yönünde. Daha sonra engeli kaldırıp, kendisiyle tekrar konuşmaya başladım. Daha sonra kendisi açıkça 'Eğer beni tekrar engellersen bu fotoğrafları sadece ablana değil, başkalarına da göndereceğim' diye söyledi" dedi.

'SOSYAL MEDYADAN ADIMA HESAP AÇIP FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYOR'

A.Ö.´nün elinde kendisine ait özel fotoğrafların olduğunu ifade eden H.Y., "Şu an soruşturma devam ediyor ama fotoğraflar elinden alınamadı. Telefonunda değil, hafıza kartına sakladığı için. Şu an sosyal medyaya benim adıma hesaplar açıp bu fotoğrafları paylaşıyor. Etrafımdaki insanlara rezil ediyor. Bunu durduramıyoruz" diye konuştu.

'BENİ KAÇIRMAK İÇİN BURSA´YA GELDİ'

A.Ö.'nün sürekli kendisini tehdit ettiğini belirten H.Y., "'Eğer benimle konuşmayı kesersen fotoğrafları herkes görür, rezil ederim seni, zorla güzellik olacak' gibi tehditlerde bulunuyordu. Bursa'ya da beni kaçırmak için geldi. Benim kaçmak istemediğimi bildiği halde geldi. Bursa'ya gelip, otellerde buluşmak gibi tekliflerde bulunuyordu, benim istemediğimi bildiği halde. 'Eğer yapmazsan fotoğraflar elimde' gibi sürekli tehdit ediyordu" diye konuştu.

'ONUNLA EVLENMEMİ İSTİYORDU'

A.Ö.'nün, ailesinden birkaç kişiye fotoğrafları gönderdiğini söyleyen H.Y., "Bununla yetineceğini zannediyorduk biz. Aradan bir süre geçtikten sonra sosyal medyada paylaşmaya başladı. Onun istediği onunla zorla evlenmemdi. Buna ulaşamayınca sosyal medyadan fotoğraflarımı paylaştı" diye konuştu.

'O FOTOĞRAFLAR ELİNDEN ALINSIN İSTİYORUM'

Yaşanan bu olayların ardından çok korktuğunu ifade eden H.Y., "Elindeki fotoğraflar alınamadı. Hala onun elinde. Bu durumda bir şey yapamıyoruz. Kaç kez ifade vermeye gittim, henüz bir sonuç alamadık. Ben yakalanmasını istiyorum. Cezasını çeksin. O fotoğraf onun elinden alınsın, kimseye böyle bir zarar vermesin. Kimse böyle eli kolu bağlı kalmasın. O benim hayatımı mahvetti. Hayatımı bitirdi" diye konuştu.

'SERBEST BIRAKILDIĞINDA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMA RİSKİ VAR'

H.Y.'nin avukatlığını gönüllü olarak üstlenen Elif Tuba Karakoç Tosun, "Bir kadın olarak şüphelinin tutuksuz yargılanmasına gönlüm razı değil. Şüphelinin tutuksuz yargılanması durumunda müvekkilimin fotoğraflarının ifşa etme riski var. Zaten serbest bırakılınca da bu eylemi gerçekleştiriyor. Bununla ilgili ek taleplerimiz oldu savcılıktan. Somut olayda TCK madde 107'de hükme bağlanan şantaj suçu ve TCK madde 136'da yer alan kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçları tüm unsurlarıyla oluşmuştur. Müvekkilim büyük bir cesaretle şüpheli tarafından uygulanan şantaja boyun eğmemiş hakkını aramıştır. Henüz 18 yaşında genç bir kız olarak hukuk devletimize sığınmıştır. Dosya şu anda savcılık soruşturması aşamasındadır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olup şüphelinin en ağır cezayı alması için tüm gücümüzle uğraşacağız" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Huzeyfe ÖZDEMİR

