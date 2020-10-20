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Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti

DHA

Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), (DHA) BURSA'da İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Yusuf Çelik (50), bir parkta temizlik yaparken bulduğu içerisinde yaklaşık 31 bin lira değerinde para bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırılması için İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'ne teslim etti.
İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Yusuf Çelik, bu sabah Atatürk Anıtı arkasındaki parkta cüzdan buldu. İçerisinde yaklaşık 31 bin TL değerinde para ve bazı belgeler ile kimlik kartı bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırılması için Çözüm Merkezi yetkililerine teslim etti.
Yusuf Çelik´i, durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Alper Taban makamına davet etti. Başkan Taban, Çelik'e teşekkür ederek, hediye verdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-20 11:02:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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