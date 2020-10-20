Bursaspor Kulübü test sonuçlarını açıkladı

Sıkı tedbirler alan Bursaspor Kulübü, bu hafta da Covid19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Perşembe günü karşı karşıya geleceği Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlılar, sadece bir kez tek futbolcusunun yakalandığı Covid19 virüsü için tedbirlerini sıklaştırmıştı. Bursaspor Kulübü, Menemenspor maçı önces yaptırdığı test sonuçlarını ise kamuoyu ile şu sözlerle paylaştı: “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.”

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