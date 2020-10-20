Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği denetimde, belediyeye ait hafriyat sahasındaki çalışmaları inceledi. Özkan, “Güvenlik ve kamera sistemleriyle ilgili son yapılan çalışmalarla, daha verimli ve kontrollü bir çalışma düzeni sağlayarak halkımıza hizmet edeceğiz” dedi. Özkan, vatandaşların evlerindeki molozları Akçakoyun’daki alana ücretsiz dökebileceklerini de yineledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine karşı zabıta ekiplerinin sürekli teyakkuz halinde olduğunu ifade ederken, belediyenin küçük araç ve tonajlar için ücretsiz olarak kullanıma sunduğu Akçakoyun’daki moloz sahasının kullanabileceğini söyledi.

Kamyon ve tırlara doldurulan ağır tonajların ise bedeli karşılığında getirilip, belediye moloz döküm sahasına bırakılabildiğini aktaran Özkan, çevre kirliliğine karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Çevre kirliliğine neden olmaktan kaçınmalıyız

Belediye Başkanı Ali Özkan,“Vatandaş ve esnafların, ev ve işyerlerinden çıkan molozları zaman zaman çevre kirliliğine neden olacak şekilde kontrolsüz alanlara bıraktığına şahit oluyoruz. Ve ne yazık ki tespit ettiğimiz kişilere, bu konuda ciddi meblağlarda tutanak tutuyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımız, belediyemizce moloz atıkları için kullanıma sunulan Akçakoyun’daki sahayı ücretsiz kullanabilirler. Daha büyük inşaat ve benzeri moloz dökmek isteyenler de belediyemizden ücreti karşılılığı bu sahaya döküm yapılabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri oluşturdukları sivil ve resmi zabıtalarla, 7/24 esası ile denetimler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, çevre kirliliğine neden olan şahıslara 12.140 TL, işletmelere ise 20.243 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Kurallara uymayan kişiler için Whatsapp İhbar Hattı olan 0 532 221 31 98 no’lu telefon ya da 153 Zabıta İhbar Hattı ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.

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