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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada

DHA

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada


Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)- BURSA´da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Mehmet Sevinç (75), hayatını kaybetti. Kaza anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi´nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 16 ACR 043 plakalı kamyonet, trafik ışıklarının olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Sevinç´e çarptı. Kamyonetin kasasının başına çarptığı Sevinç, kanlar içinde yere yığıldı. S.A., aracını durdurup, Sevinç´in yanına gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Sevinç, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yükse İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., `taksirle adam öldürme´ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, Sevinç'in yolun karşısına geçmek için koştuğu, sağ şeritten ilerleyen kamyonetin Sevinç'e çarptığı görüldü. Kazanın ardından aracını durduran S.A. ile çevredekilerin Mehmet Sevinç´in yardımına koştuğu da görüntülerde yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN
2020-10-20 12:32:26

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