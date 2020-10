Yapı müteahhitleri sınıflandırıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Resmî Gazete'de yayımlanan 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği' değişikliğiyle yapı müteahhitliğinde B1, C1, D1, E1, F1, G1 ara grupları eklenerek sınıf sayısının 15'e çıkarıldığını duyurdu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 3 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili açıklamalarda bulundu. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mâlî durumu yetersiz olduğu hâlde inşaat yaparak vatandaşları mağdur eden, mevzuata uygun binalar inşa etmediği için çökerek, yıkılarak can kayıplarına neden olan çürük müteahhitlerin elenmesi için geçen yıl 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği' yayınlamıştı.Yönetmelikle müteahhitler iş deneyimi, teknik ve mâlî yeterliliklerine göre 9 gruba ayrılmıştı. 3 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle B1, C1, D1, E1, F1, G1 ara grupları eklenerek sınıf sayısı 15'e çıkarıldı. Böylece her bir müteahhit, sahip olduğu belgenin türüne göre belirlenen tutardaki yapım işlerini üstlenebilecek, teknik ve mali yeterliliğe sahip olamadığı işleri üstlenemeyecek. Böylece yetkilinin yetersizliği sonucu yaşanacak can kayıplarının ve maddi kayıpların önüne geçilmiş olacak” dedi.

Yönetmeliğin yetki belgesi başvurusu yapamayacaklar hükmünü düzenleyen 7. maddesinin A fıkrasında da değişiklik yapıldığını belirten Başkan Uğurdağ, “Tasfiye hâlinde olan, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan müteahhitlere yetki belgesi verilemeyeceği hükmü kaldırıldı. Fıkrada sadece 'İflâs eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflâsı ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflâs ettiğine karar verilen' hükmü kaldı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.