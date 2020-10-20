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Pazarda ölümle sonuçlanan kavgada, ağabey hakkındaki iddianame tamamlandı

DHA

Pazarda ölümle sonuçlanan kavgada, ağabey hakkındaki iddianame tamamlandı


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Gürsu ilçesinde 3 kardeşiyle birlikte pazarda çıkan kavgada Suriyeli genç Hamza Acan´ı (17) darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve yaşı 18'den büyük olduğu için dosyası ayrılan Mustafa S. hakkında `Çocuğu kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaşları 18'den küçük olan 3 kardeşin yargılaması ise Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor.  
Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde yaşandı. Pazarcılar Suriye uyruklu Hamza Acan ile Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S. ve Ramazan S. ile ağabeyi Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. 4 kardeş, Hamza Acan'ı darbetti. Yere düşen Acan başını yere vururken, kavgayı çevredekiler araya girerek, sonlandırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Hamza Acan, kurtarılamadı.
4 KARDEŞ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat S. (15), İ.S. (13), Ramazan S. (17) ve Mustafa S. (22) sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Savcılık, yaşları 18'den küçük 3 kardeş hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açtı. Yaşı 18'den büyük olan Mustafa S.'nin dosyası ise ayrıldı.
'HAMZA´YA VURMADIM'
Mustafa S. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.  İddianamede, Murat S.'nin (15) tezgahına gelen kimliği belirsiz Suriyeli bir kadına "Almıyorsan çek git" dediği, Hamza Acan'ın (17) da Murat S.'ye "Neden bu şekilde davranıyorsun?" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle ikili arasında kavga çıktığı anlatıldı. Kavga sırasında Murat S.'nin Acan'a yumruk attığı, Acan'ın da eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını fırlattığı kaydedildi. İddianamede, ifadesinde Suriyeli gence vurmadığını öne sürerek, suçlamaları reddettiği bildirilen tutuklu sanık Mustafa S. (22) hakkında `Çocuğu kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-10-20 14:24:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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