Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2)

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da bu sabah 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-10-20 14:36:35



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