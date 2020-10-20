Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı

İHA

Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı

Kolektif Kariyer Merkezi’yle lise ve üniversite mezunlarını destekleyen Gürsu Belediyesi, şimdi de eğitimleri tamamlayanlara iş imkanı sağlıyor.
Gençlerin, sosyal girişimcilik yönlerini arttırarak, geleceğin mesleklerini tanımaları maksadıyla Gürsu Belediyesi bünyesinde oluşturulan 'Kolektif Kariyer Merkezi', Bursa’da faaliyet gösteren birçok özel ve kamu kuruluşu ile iş birliğini geliştirerek Gürsu’ya yön verecek. Gençlerin kariyer planlamasında ve Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik etme hedefiyle çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sanayiciyle gençleri bir araya getirecek.
Gürsu Belediyesi ve MÜSİAD Bursa Şubesi (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) arasında imzalanan protokol gereği sanayiciler ve kurslardan mezun olan gençler bir araya gelecek. Protokol öncesi konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin gelişmesine gençlerimizin ışığından faydalanmanın önemini biliyoruz. Gençlerimizin girişimcilik ve istihdam konularında yol haritalarını belirlemelerinde onlara destek olmak istiyoruz. Üreteceğimiz projelerle gençlerimizin yolculuklarında yanlarında olmanın coşkusunu hissediyoruz. Sanayimizin en önemli meselelerinden birinin ara eleman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Meslekî eğitimler konusunda MESYEB ve Model Fabrika gibi öncü ve yenilikçi kurumlarımızla geliştireceğimiz iş birliklerini değerli görüyoruz. ArGe İnovasyon Merkezi’nin içerisinde açtığımız Kolektif Kariyer Merkezinin asıl amacı, lise ve üniversite mezunu olup iş bulamayan kardeşlerimizin sanayici ile bu kardeşlerimiz arasında bir köprü olmaktır. Bu köprünün sonunda sanayicinin istek ve talepleri doğrultusunda yeni eğitim alanları da açılabilir. İnşallah bu projemizi hayalimizdeki gibi sürdürebiliriz. Bir projenin başlaması değil sürdürülebilir olması önemlidir. Binlerce gencimize iş imkanı sağlamak istiyoruz. İnşallah gençlerimize bir faydamız olur" dedi.
MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ise, "Şu günlerde yaşanan işsizlik sorununa da destek olacağını düşünüyoruz. Bizlerde üyelerimizin ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını yani sahada sanat sahibi olan elemanları sanayiciyle buluşturmak istiyoruz. Ciddi bir atölyecilik anlamında güzel bir alt yapı oluşmuş. Sahanın çeşitliliğine göre de bu kurslar artarak devam edecektir. 15 civarında farklı sektörden üyemiz bulunmaktadır. Eminim ki Gürsu Belediyesi’nin hazırlamış olduğu eğitim çalışmalarından mezun olan kişiler iş sahalarında yer alacaktır. İş bekleyen ve iş verenin buluşması öncelikli olarak çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her mahalleye bir proje Başkan Yılmaz, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Her mahalleye bir proje Başkan Yılmaz, muhtarlarla ...
Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle ...
Pazarda ölümle sonuçlanan kavgada, ağabey hakkındaki iddianame tamamlandı
YEREL HABERLER Pazarda ölümle sonuçlanan kavgada, ağabey hakkındaki ...
Yapı müteahhitleri sınıflandırıldı
YEREL HABERLER Yapı müteahhitleri sınıflandırıldı
Kültür Akademisi yeni döneme hazır
YEREL HABERLER Kültür Akademisi yeni döneme hazır
Bursa'da şafak vakti 600 polisle drone destekli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Operasyon drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti 600 polisle drone destekli ...
Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti (2)
YEREL HABERLER Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı ...
Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bursagaz, Uludağ’ı doğalgazla buluşturdu
YEREL HABERLER Bursagaz, Uludağ’ı doğalgazla buluşturdu
Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı ...
Hamarat sincap kışlık yiyeceğini böyle gömdü
YEREL HABERLER Hamarat sincap kışlık yiyeceğini böyle gömdü
160 litre sahte içkiyle yakalandı, sadece akrabalarına verdiğini söyledi
YEREL HABERLER 160 litre sahte içkiyle yakalandı, sadece ...
Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
Bursaspor 9 yıl sonra en gollü başlangıcı yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor 9 yıl sonra en gollü başlangıcı yaptı
Karacabey’e salça fabrikası yatırımı çağrısı
YEREL HABERLER Karacabey’e salça fabrikası yatırımı çağrısı
Belediye işçisi, içinde 31 bin lira olan cüzdanı yetkililere teslim etti
YEREL HABERLER Belediye işçisi, içinde 31 bin lira olan cüzdanı ...
Uludağ Kolejinde yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Uludağ Kolejinde yüz yüze eğitim sevinci
Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek
YEREL HABERLER Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek
Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok
YEREL HABERLER Karacabey’de çevre kirliliğine geçit yok
Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi
Nilüfer’de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi
YEREL HABERLER Nilüfer’de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi
Bursa’da okullarda yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Bursa’da okullarda yüz yüze eğitim sevinci
Bursa’da bu yıl içinde 622 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Bursa’da bu yıl içinde 622 bin dekar tarım arazisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X