Bursa'da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirip satan 2 kişi yakalandı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek satan H.S.(42) ve O.E. (26) jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde yaşayan H.S. ve O.E. adlı şüphelilerin, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek sattığını belirledi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları da saptanan şüphelielere ait 4 adres tespit edildi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. H.S. ve O.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, 250 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 12 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 8 şarjör, 4 tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği ile 1 çanta içerisinde çok miktarda tabanca parçası, 1 taşlama motoru, 2 düğme basma makinesi, 6 tabanca şarjörü, 3 matkap, 2 sprial makinasi ve 2 mengene ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Derya EVREN

2020-10-20 17:49:27



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