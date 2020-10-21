Kantinci esnafının yüzü güldü Kantincilerin tek isteği pandeminin bir ân önce son bulması

Millî Eğitim Bakanlığının ilkokul, 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar vermesi işletmecileri sevindirdi. Bursa'da 1652 okuldaki kantinciler işyerlerini açmanın heyecanını yaşarken, tek istekleri ise pandeminin bir an önce son bulması.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığının okullardaki kantinlerin 19 Ekim’den itibaren açılmasına karar vermesi Kantinciler Odası üyelerinin yüzlerini güldürdü. 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan kantinler yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda açılacak.

Bursa Kantinciler odası Başkanı Recep Çam, “Arkadaşlarımız bakanlıktan gelen yazı ile kantinlerini açtı. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer öğrencilerimiz de yüz yüze eğitime başlar ve onların da bulunduğu bölümlerdeki kantinler açılır. İnşallah bu salgını kısa zamanda atlatırız. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bize gönderilen genelgeler doğrultusunda eğitimlerimizi tamamladık. Hiçbir kantinimizde hijyen, maske ve mesafe konusunda sıkıntı yok. Gereken tedbirleri aldık. Bizim kantinlerimiz yetkililer tarafından sık sık denetlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin de bu konuda dikkatli olması için gereken çalışmaları da yaptık” dedi.

Salgının Türkiye’de ilk görüldüğünden itibaren gereken tedbirleri aldıklarını belirten Recep Çam, “Maske, mesafe ve hijyen ile ilgili çıkartmaları yaptırdık. Bütün okullarımızın kantininde bunlar yer almakta. Ayrıca daha önceden dikkat edilen hijyen kurallarına birkaç yenisi daha eklendi. Eskiden kapalı rafta bulunan simit, poğaça ve benzeri ürünler artık poşet içerisinde olacak. Biz kendimiz kadar öğrencilerimizin de sağlığını düşünüyoruz. Hepimizin çocuğu kıymetlidir. Biz para kazanmayı ikinci plana bıraktık. Okula gelen öğrenci sayısına göre kira alınacağına dair çalışma yapıldı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına müsaade edilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığının çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.

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