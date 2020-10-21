Kantinci esnafının yüzü güldü Kantincilerin tek isteği pandeminin bir ân önce son bulması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kantinci esnafının yüzü güldü Kantincilerin tek isteği pandeminin bir ân önce son bulması

İHA

Kantinci esnafının yüzü güldü Kantincilerin tek isteği pandeminin bir ân önce son bulması

Millî Eğitim Bakanlığının ilkokul, 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar vermesi işletmecileri sevindirdi. Bursa'da 1652 okuldaki kantinciler işyerlerini açmanın heyecanını yaşarken, tek istekleri ise pandeminin bir an önce son bulması.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığının okullardaki kantinlerin 19 Ekim’den itibaren açılmasına karar vermesi Kantinciler Odası üyelerinin yüzlerini güldürdü. 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan kantinler yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda açılacak.
Bursa Kantinciler odası Başkanı Recep Çam, “Arkadaşlarımız bakanlıktan gelen yazı ile kantinlerini açtı. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer öğrencilerimiz de yüz yüze eğitime başlar ve onların da bulunduğu bölümlerdeki kantinler açılır. İnşallah bu salgını kısa zamanda atlatırız. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bize gönderilen genelgeler doğrultusunda eğitimlerimizi tamamladık. Hiçbir kantinimizde hijyen, maske ve mesafe konusunda sıkıntı yok. Gereken tedbirleri aldık. Bizim kantinlerimiz yetkililer tarafından sık sık denetlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin de bu konuda dikkatli olması için gereken çalışmaları da yaptık” dedi.
Salgının Türkiye’de ilk görüldüğünden itibaren gereken tedbirleri aldıklarını belirten Recep Çam, “Maske, mesafe ve hijyen ile ilgili çıkartmaları yaptırdık. Bütün okullarımızın kantininde bunlar yer almakta. Ayrıca daha önceden dikkat edilen hijyen kurallarına birkaç yenisi daha eklendi. Eskiden kapalı rafta bulunan simit, poğaça ve benzeri ürünler artık poşet içerisinde olacak. Biz kendimiz kadar öğrencilerimizin de sağlığını düşünüyoruz. Hepimizin çocuğu kıymetlidir. Biz para kazanmayı ikinci plana bıraktık. Okula gelen öğrenci sayısına göre kira alınacağına dair çalışma yapıldı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına müsaade edilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığının çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Bursa’da hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Bursa’da hizmet vermeye ...
Bursaspor’da Menemenspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Menemenspor hazırlıkları sürüyor
Bursa'da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirip satan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirip satan 2 ...
Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu Kuru sıkı tabancaları normal tabancaya çevirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu Kuru sıkı ...
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o ânlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o ...
Akhisar’da Naim Süleymanoğlu Parkı yükseliyor
YEREL HABERLER Akhisar’da Naim Süleymanoğlu Parkı yükseliyor
Temizlik ve dezenfeksiyonda durmak yok
YEREL HABERLER Temizlik ve dezenfeksiyonda durmak yok
Bursa'da pazarda dövülerek öldürülen gencin davasında yeni gelişme
YEREL HABERLER Bursa'da pazarda dövülerek öldürülen gencin davasında ...
Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına ...
Her mahalleye bir proje Başkan Yılmaz, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Her mahalleye bir proje Başkan Yılmaz, muhtarlarla ...
Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle ...
Pazarda ölümle sonuçlanan kavgada, ağabey hakkındaki iddianame tamamlandı
YEREL HABERLER Pazarda ölümle sonuçlanan kavgada, ağabey hakkındaki ...
Yapı müteahhitleri sınıflandırıldı
YEREL HABERLER Yapı müteahhitleri sınıflandırıldı
Kültür Akademisi yeni döneme hazır
YEREL HABERLER Kültür Akademisi yeni döneme hazır
Bursa'da şafak vakti 600 polisle drone destekli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Operasyon drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti 600 polisle drone destekli ...
Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti (2)
YEREL HABERLER Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı ...
Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bursagaz, Uludağ’ı doğalgazla buluşturdu
YEREL HABERLER Bursagaz, Uludağ’ı doğalgazla buluşturdu
Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı ...
Hamarat sincap kışlık yiyeceğini böyle gömdü
YEREL HABERLER Hamarat sincap kışlık yiyeceğini böyle gömdü
160 litre sahte içkiyle yakalandı, sadece akrabalarına verdiğini söyledi
YEREL HABERLER 160 litre sahte içkiyle yakalandı, sadece ...
Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
Bursaspor 9 yıl sonra en gollü başlangıcı yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor 9 yıl sonra en gollü başlangıcı yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X