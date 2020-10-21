Bursaspor, Menemenspor'a konuk oluyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Son maç ile birlikte moral bulan Bursaspor, deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak.

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 6´ncı haftanın kapanış mücadelesinde Menemenspor´a konuk olacak. Menemen İlçe Stadı´nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00´da başlayacak. Üst klasman hakemi Suat Arslanboğa´nın düdük çalacağı maçta, baş hakemin yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin, dördüncü hakemi ise Celal Bayraklı olarak açıklandı.

Ligde geride kalan haftalarda istikrarsız görüntü çizen Bursaspor, son hafta aldığı galibiyetle moral buldu. Sahasında Balıkesirspor´u uzatma anlarında bulduğu goller ile mağlup eden Bursa temsilcisi, böylelikle 6´ncı haftaya 7 puanla girdi. Menemenspor da, geride kalan 5 lig maçında da henüz galibiyetle tanışamazken; bu mücadelelerden yalnızca 2 puan çıkarabildi.

İki ekip, kulüp tarihlerinde ilk kez geçtiğimiz sezon TFF 1´inci Lig´de karşı karşıya geldi. İzmir´de oynanan randevuyu Menemenspor, 2-1´lik skor ile kazanırken; Bursa´da oynanan randevuda da taraflar, 2-2´lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon çıktığı İzmir deplasmanlarından galibiyet alamayan Bursaspor, bu sezon ise ilk İzmir deplasmanında Altınordu´yu 2-0 yendi.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa, daha önce Bursaspor´un 16, Menemenspor´un da bir maçını yönetti. Bursa temsilcisi bu mücadelelerin 6´sını kazanıp, 6´sında berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte; Bursasporlu oyunculara 3, rakiplerine de 7 kırmızı kart çıktı. Menemenspor da, tek maçında galibiyete ulaştı.

Bursaspor´un 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman, takımın en büyük gol silahı durumunda. Attığı 4 gol ile birlikte krallık yarışında da ikinci sırada yer alan genç oyuncu, İzmir ekibi karşısında da takımın gol umudu konumunda yer alıyor. Menemenspor ise, şu ana dek yalnızca 4 gol atabilirken bu gollerin ikisi Ibrahim Akanbi Rasheed´den geldi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-21 10:49:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.