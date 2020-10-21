Nova Okulları 'Okulum Temiz' belgesini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nova Okulları 'Okulum Temiz' belgesini aldı

İHA

Nova Okulları 'Okulum Temiz' belgesini aldı

Korona virüs salgını sebebiyle her türlü tedbiri alarak yüz yüze eğitime hazırlanan Nova Okulları Türkiye Standartlar Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Koordinatörlüğü uzmanları tarafından yapılan denetim sonrası 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı.
Nova Okulları korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemleri içeren Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzdaki tüm önlemleri hayata geçirdi. Küresel salgına karşı tedbirleri yaz aylarından itibaren en üst düzeyde alan Nova Okulları’nda geçtiğimiz ay içerisinde çalışanlara ve öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmiş ve 'Okulum Temiz' kurulu oluşturmuştu. Ayrıca öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı Kılavuzu’nda önerilen tedbirler konusunda bilgilendirildi.
Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, "Henüz aşı çalışmaları tamamlanmadı ve etkin bir ilaç da bulunmadı. Salgınla ancak tedbir alarak mücadele edebiliriz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın sağlık güvenliği bizim için çok önemli. Salgınından korunmak adına toplumsal bilincin yükselmesi için okullar önderlik yapmalı. Okullar her türlü tedbiri alarak topluma yol gösterici olmalı. Biz de bunu yapıyoruz” diye konuştu.
Yaz aylarından itibaren her türlü tedbiri aldıklarını anımsatan Canan Topsakal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Maske, sosyal mesafe, dersliklerin, lavaboların, el dokunulan her yerin dezenfekte edilmesi, ateş ölçer temini gibi hastalığın bulaşmasına yönelik pek çok önlemi hayata geçirmiştik. Hizmet içi eğitimlerle veli ve öğrenci bilgilendirmesini de tamamladık. Nova Okulları TSE uzmanları tarafından denetlendi. Kılavuzdaki tüm kuralları, yerine getirdiğimiz onaylandı ve 'Okulumuz Temiz' belgesini almaya hak kazandık. Velilerimizin içi rahat olsun. Salgına karşı alınabilecek her türlü tedbiri aldık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, Menemenspor'a konuk oluyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor'a konuk oluyor
Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak
Kalp krizi kapıyı çalmadan önlem alın
YEREL HABERLER Kalp krizi kapıyı çalmadan önlem alın
Nilüferli okuyucular dijital söyleşide buluştu
YEREL HABERLER Nilüferli okuyucular dijital söyleşide buluştu
Otomobilde uyuyan kişinin parasını çalan şüpheli kameradan belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuyan kişinin parasını çalan şüpheli ...
Nilüfer Belediyesi’nden sağlıkçılara 100 bin maske
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden sağlıkçılara 100 bin maske
Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
Bursa'nın 3 ay yetecek suyu var
YEREL HABERLER Bursa'nın 3 ay yetecek suyu var
Bursa’da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek
YEREL HABERLER Bursa’da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden ...
Ata binmek çocukların gelişimine büyük fayda sağlıyor At biniciliği zengin sporu değil
YEREL HABERLER Ata binmek çocukların gelişimine büyük fayda ...
Yok artık...Kilidini kıramadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı
YEREL HABERLER Yok artık...Kilidini kıramadıkları bisikletten geriye ...
Kantinci esnafının yüzü güldü Kantincilerin tek isteği pandeminin bir ân önce son bulması
YEREL HABERLER Kantinci esnafının yüzü güldü Kantincilerin tek ...
Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Bursa’da hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Bursa’da hizmet vermeye ...
Bursaspor’da Menemenspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Menemenspor hazırlıkları sürüyor
Bursa'da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirip satan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirip satan 2 ...
Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu Kuru sıkı tabancaları normal tabancaya çevirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu Kuru sıkı ...
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o ânlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o ...
Akhisar’da Naim Süleymanoğlu Parkı yükseliyor
YEREL HABERLER Akhisar’da Naim Süleymanoğlu Parkı yükseliyor
Temizlik ve dezenfeksiyonda durmak yok
YEREL HABERLER Temizlik ve dezenfeksiyonda durmak yok
Bursa'da pazarda dövülerek öldürülen gencin davasında yeni gelişme
YEREL HABERLER Bursa'da pazarda dövülerek öldürülen gencin davasında ...
Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına ...
Her mahalleye bir proje Başkan Yılmaz, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Her mahalleye bir proje Başkan Yılmaz, muhtarlarla ...
Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X