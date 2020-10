Nova Okulları 'Okulum Temiz' belgesini aldı

Korona virüs salgını sebebiyle her türlü tedbiri alarak yüz yüze eğitime hazırlanan Nova Okulları Türkiye Standartlar Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Koordinatörlüğü uzmanları tarafından yapılan denetim sonrası 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı.

Nova Okulları korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemleri içeren Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzdaki tüm önlemleri hayata geçirdi. Küresel salgına karşı tedbirleri yaz aylarından itibaren en üst düzeyde alan Nova Okulları’nda geçtiğimiz ay içerisinde çalışanlara ve öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmiş ve 'Okulum Temiz' kurulu oluşturmuştu. Ayrıca öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı Kılavuzu’nda önerilen tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, "Henüz aşı çalışmaları tamamlanmadı ve etkin bir ilaç da bulunmadı. Salgınla ancak tedbir alarak mücadele edebiliriz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın sağlık güvenliği bizim için çok önemli. Salgınından korunmak adına toplumsal bilincin yükselmesi için okullar önderlik yapmalı. Okullar her türlü tedbiri alarak topluma yol gösterici olmalı. Biz de bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Yaz aylarından itibaren her türlü tedbiri aldıklarını anımsatan Canan Topsakal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maske, sosyal mesafe, dersliklerin, lavaboların, el dokunulan her yerin dezenfekte edilmesi, ateş ölçer temini gibi hastalığın bulaşmasına yönelik pek çok önlemi hayata geçirmiştik. Hizmet içi eğitimlerle veli ve öğrenci bilgilendirmesini de tamamladık. Nova Okulları TSE uzmanları tarafından denetlendi. Kılavuzdaki tüm kuralları, yerine getirdiğimiz onaylandı ve 'Okulumuz Temiz' belgesini almaya hak kazandık. Velilerimizin içi rahat olsun. Salgına karşı alınabilecek her türlü tedbiri aldık.”

