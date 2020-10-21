Müşterisinin mallarını teslim etmeyen nakliye şirketi için bu kez de eşyalara zarar verdiği şikayeti



Semih ŞAHİNMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Meryem Karaş (50), geçen günlerde anlaşamadığı müşterisini mağdur ettiği gerekçesiyle gündeme gelen nakliye firmasının kendisini de mağdur ettiğini öne sürdü. Taşınma sırasında mobilyaların zarar gördüğünü, yaklaşık 70 yıllık olan 12 bin lira değerindeki tablosunun yırtıldığını belirten Karaş, "Sigorta şirketinin bize ulaşacağını söylediler ama 1 aydır arayan soran olmadı" dedi.

Yıldırım ilçesinde oturan Meryem Karaş, eylül ayında yeni bir eve taşınma kararı aldı. Karaş, internet üzerinden bir firmayla asansörlü taşımacılık karşılığında bin 200 liraya anlaştı. Karaş, nakliye firması çalışanlarına teslim ettiği eşyalarının bir kısmının paketlenmediğini öne sürdü. Karaş, taşınma sırasında 4 bin liralık televizyon, 5 bin liralık salon masası ve 12 bin lira değerinde antika tablo olmak üzere birçok eşyasının zarar gördüğünü söyledi. Karaş´ın durumu paylaştığı nakliye firması yetkilileri, eşyalardaki zararın bir sigorta şirketi tarafından karşılanacağını belirtti. Karaş taşıma işleminin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sigorta şirketi yetkililerinin kendisini aramadığını dile getirdi.

Aynı nakliye firması, geçen günlerde taşıma ücretinde anlaşamadıkları müşterisi Erdal Civaroğlu'nun (35) eşyalarının yarısını teslim etmemesiyle gündeme gelmişti.

'EŞYALAR AMBALAJA SARILMADI'

Nakliye firmasından beklediği hizmeti alamadığını belirten Meryem Karaş, "İlk olarak telefonda, 'Eşyalarım hasar alacak mı, sigortanız var mı?' diye sordum. Profesyonel ekiple çalıştıklarını, asansör getireceklerini söylediler. Eşyalarda herhangi bir hasar olduğunda sigortalı olduğu için sigorta firmasının hasarı karşılayabileceğini söyledi. Bin 200 liraya anlaştık. 400 lirasını peşin verdim. Makbuz verip evden ayrıldı. Taşınacağım gün geldiler. Koltuklar, orta sehpa, televizyon, çerçevelerim herhangi bir ambalajla sarılmadı. Beyaz eşya ve vitrinim dışında hiçbir eşya sarılmadı. Bazamın ayağı kırık. Komodin ve sehpa çizik içinde. Çerçevem paramparça oldu. 'Bunlar ne olacak diye sorduğumda' saat 17.00'ye kadar fotoğraflarını çekip göndermemi söylediler. Saat 15.00'te taşınan bir ev 2 saatte nasıl yerleştirilip hasar tespiti yapılabilir. Daha sonra ayna kırıntısı da buldum. Geldiğimde tuvalet aynasının kırık olduğunu gördüm. Kırık olduğu anlaşılacak diye aynayı takmadan gittiler. Bazanın ayağı kırık olduğu anlaşılmasın diye üzerine yatakları attılar. Yırtık olduğu belli olmasın diye tablonun önüne, başka bir büyük tablo koydular" dedi.

'BOŞANMIŞ EŞİM BENDEN EŞYALARI İSTERSE NE YAPACAĞIM'

Eşinden boşanma aşamasındayken mal varlığını tespit ettirdiğini, çizilen masa ve yırtılan tablonun değerli olduğu olduğunu belirten Karaş, "Eşyaların kıymet takdiri, mahkemede kayıtlı. Masa 5 bin, tablo 12 binin üzerinde değeri var. Boşanmış olduğum eşim eşyaların fiyat listesini istedi. Mahkemenin vermiş olduğu fiyatlarda bu. İlerleyen zamanlarda bu eşyalar benden istendiği zaman ben ne yapacağım. Bu hasarı ben mi karşılayacağım? Aradığım zaman 'Benle işiniz bitti. Sigorta şirketiyle irtibata geçeceksiniz' dediler" ifadelerini kullandı.

'AYNI ÇALIŞANLARI TELEVİZYONDA GÖRDÜM'

Aynı firmanın Bursa'da başka bir kişiyi mağdur ettiğini haber bültenlerinde gördüğünü söyleyen Karaş, "Haberleri izlerken dikkatimi çekti. Nakliye şirketinin adını vermediler. Eşyamı taşıyan arkadaşı görüntülerde gördüm. Aynı nakliye şirketini olduğunu fark ettim. Kazayla insan ölüyor. Kaza bu, her şey olabilir. Ama üslup olarak yaklaşımı düzgün olsaydı ben bugün röportaj yapıyor olmazdım. Televizyonumu 4 bin liraya aldım. Onu bile sarmadılar. Çizik içerisinde. Biz sadece sehpayı yaptırırız dediler. Bundan sonra sigorta şirketiyle irtibata geçmemiz gerektiğini söylediler ama hiçbir şekilde ismini ve adresini vermediler. Sigorta şirketinin bize ulaşacağını söylediler ama yaklaşık 1 aydır arayan soran olmadı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2020-10-21 12:05:54



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