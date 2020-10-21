Bursa Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Yavuzyılmaz: Kente pozitif katkı sağlayacağız



Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı´nın görevden ayrılmasının ardından yerine Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz atandı. Yavuzyılmaz, "Bursa´ya sağlık müdürü olarak layık görülmek, benim için büyük bir gurur. Bu kente pozitif katkı sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, dün akşam görevinden ayrıldı. Kaşıkçı´nın yerine Sağlık Bakanlığı´nca Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz atandı. Yavuzyılmaz, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü´ne atandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Balıkesir halkına teşekkür eden Yavuzyılmaz, "Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda süreci yönetip, gerektiği anda gereken müdahalelerde bulunarak, vaka sayılarımızı kontrol altında tutma başarısını gösterdik. Bu benim değil tüm Balıkesir´in gururudur. Yaptığımız doğru işler konusunda vicdanım rahattı, şimdi sayenizde çok daha rahat. Layık görüldüğüm Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevini de aynı heyecan ve özveriyle yerine getirmek gayesiyle Balıkesir´den ayrılma vakti" dedi.

'BU GÖREVE LAYIK GÖRÜLMEK BÜYÜK GURUR'

Atamanın ardından DHA´ya açıklamalarda bulunan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa´da da tüm ülkede olduğu gibi sıkıntılarımız var. Sağlık, kamu, özel sektör personeli ve vatandaşlarımız ile ortak akılla çalışıp, hep birlikte yol alacağız. Bursa´ya bu anlamda katkımızın olacağını düşünüyorum. Bursa, Türkiye´deki 4'üncü büyük il. Tarihsel anlamda da önemli yere sahip olan il. Bursa´ya sağlık müdürü olarak layık görülmek benim için büyük bir gurur. Bursa´da başarılı olmak çok önemli. Elimizden geleni ortaya koyma ve hizmet etme arzusu içindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM

2020-10-21 12:06:03



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