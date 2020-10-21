Menemenspor-Bursaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

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MenemensporBursaspor maçında, Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa düdük çalacak.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında oynanacak olan MenemensporBursaspor maçına tecrübeli hakem atandı. Yeşil beyazlı takımın perşembe günü deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı 42 yaşındaki hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Suat Arslanboğa’nın yardımcılığını Mehmet Yıldırım ve Murat Altan yapacak.

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