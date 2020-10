Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, trans birey Derya Yıldırım'a (49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından uygulanan tahrik indirimi az bulunarak bozuldu. Bozma kararı üzerine yeniden görülen davada Yıldırım, Yargıtay kararına uyulmasını istedi.

Olay, geçen yıl 23 Nisan günü, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yoluna devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre, Bayraktar da Yıldırım'ı takip etti. İkili arasında Yıldırım'ın evi önünde kavga çıktı. Derya Yıldırım, Bayraktar'ın elindeki bıçağı sopa ile vurarak, yere düşürüp aldı. Ardından da bıçağı Can Görkem Bayraktar'a sapladı. Bayraktar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olaydan 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü ortaya çıkan Derya Yıldırım tutuklandı.

YARGITAY TAHRİK İNDİRİMİNİ AZ BULDU

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Derya Yıldırım, 28 Şubat 2019 günü görülen karar duruşmasında, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, uygulanan tahrik indirimi az bularak, kararı bozdu.

Bozma ilamı üzerine yeniden görülen davanın duruşmasına Bursa E. Tipi Cezaevi´nde bulunan Derya Yıldırım, SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından bozma ilamının okunması üzerine söz alan tutuklu sanık Yıldırım, Yargıtay'ın kararına uyulmasını istedi.

Cumhuriyet savcısının da Yargıtay´ın bozma ilamına uyulmasını istediği duruşma, öldürülen Can Görkem Bayraktar'ın müşteki babası Tuncay Bayraktar´ın bulunmaması nedeniyle Kasım ayına ertelendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-10-21 13:29:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.