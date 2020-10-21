Turizm Destek Paketi Açıklandı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, turizm destek paketi uygulamasına başlanacağını belirterek, Hazine ve Mâliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefâleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bütün dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Covid19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri de turizm sektörü olmuştur. Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek maksadıyla turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için turizm destek paketi uygulamasına başlanıyor. T.C. Hazine ve Mâliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefâleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefâlet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefâlet limitleri ciro aralıklarına göre olacak. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun “www.kgf.com.tr”internet adresinde yer alıyor” dedi.

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