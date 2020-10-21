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O sürücüye tahliye 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu tahliye edildi

İHA

O sürücüye tahliye 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu tahliye edildi

Bursa'da 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 18 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan alkollü sürücü Serhat K., 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serhat K., cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.
Kaza, 2 Kasım 2015 tarihinde Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Serhat K. (24), 77 AJ 352 plakalı otomobiliyle Bursa yönüne giderken, aşı hız yapıp makas attı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yöne giden Volkan Hasanusta (33) yönetimindeki 16 JJM 46 plakalı hafif ticari araca çarptı. İki araç da zeytinliğe uçtu. Kazada, Serhat K.'nın yanında oturan arkadaşı Aykut Tekin (20) olay yerinde, diğer aracın sürücüsü Volkan Hasanusta ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serhat K. ile beraberindeki Meryem Kanber ve Nazlı Can Doğan yaralandı. Yapılan kontrolde kanında 0.53 promil alkol tespit edilen Serhat K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Serhat K., çıkartıldığı adliyede tutuklandı.
Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'taksirle 2 kişinin ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serhat K., 11 Nisan 2016’da görülen karar duruşmasında 'olası kasıtla adam öldürmek' suçundan 44 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne' neden olma suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirerek, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamanın, 13 Aralık 2018 tarihinde görülen duruşmasında Serhat K.'ya 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın bilinçli taksirle suçu işlediğine kanaat getirerek cezayı yarı oranında arttırıp, 18 yıla çıkardı.
Karar bir kez daha temyiz edildi. Dosyayı yeniden görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ikinci defa bozdu. İkinci bozma ilamının ardından görülen davanın duruşmasına Serhat K. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatı Hasan Helvacı ile ölen Volkan Hasanusta’nın ablası Sibel Hasanusta ve ölen Aykut Tekin'in annesi Ayten Tekin ise duruşma salonunda hazır bulundu. Kazada ölen Aykut Tekin’in babası İlyas Tekin, tutuklu sanığa hakaret edince duruşma salonundan çıkarıldı.
Cumhuriyet savcısının Yargıtayın bozma kararına uyulmasını talep ettiği duruşma sonunda mahkeme heyeti sanığa Yargıtayın talebi doğrultusunda ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sanık Serhat K., cezaevinde yattığı 5 yıl göz önüne alınarak, tahliye edildi.

"Oğlum ölmeseydi asker olacaktı"
Kazada oğlunu kaybeden anne Ayten Tekin, "Benim oğlum kazada ölmeseydi, iki gün sonrasında askere gidecekti. Askere gidecekti olan oğlumun tabutuna bayrağını serdim. Sanığın olası kasıtla ceza almasını istiyorum. Bu kadar az ceza verilmesi ona lüks olur. Yanında bulunanların, 'direksiyona geçme' diye uyarmalarına rağmen otomobili kullanmış" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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