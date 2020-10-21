Bursa'da 5 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazan faciasında, fabrika sahibine 5 yıl ceza

Bursanın Gürsu ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı iplik boya fabrikasındaki buhar kazanı patlamasının ardından açılan davada karar açıklandı. 21 Şubat 2018 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilen fabrika sahibi Şükrü Demir, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gürsu ilçesinde, 8 Kasım 2017 tarihinde Şükrü Demir'e ait iplik boya fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu işçiler Sadık Hüceyce, Muhammed Baddih, Samer Hshoum, Yasir Saraç ile fabrika sahibi Şükrü Demir'in oğlu Yavuz Demir yaşamını yitirdi, 16 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan Şükrü Demir ile İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tonbaz tutuklandı. Daha sonra soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporunun ardından, Tonbaz serbest bırakıldı.

Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 21 Şubat 2018 tarihinde 'birden fazla kişinin ölümü neden olma ve taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan fabrika sahibi Şükrü Demir, ilk duruşmada tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasına ise taraf avukatları ile tutuksuz sanık Şükrü Demir katıldı.

Mahkemece son sözü sorulan Şükrü Demir, ''Evladım öldü, işlerim bozuldu, çok üzgünüm, takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum'' dedi. Bilirkişi raporuna göre asli kusurun kazan sorumlusu Yavuz Demir´e ait olduğunu belirten sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile toplanan deliller sonucunda tutuksuz sanık Şükrü Demir hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan kusur oranı göz önünde bulundurularak, 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 5 yıla düşürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.