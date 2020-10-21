Sağlıklı Kentlerde gündem: Salgın

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 34. Olağan Meclis Toplantısı, Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de yapıldı. Toplantının ana gündemini salgın süreci oluştururken, bu süreçte hem birlik üyesi belediyelerin yaptıkları çalışmalar hem de birliğin üyelere sağladığı destekler ele alındı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Ağustos ayında Bursa’da yapılan meclis toplantısında Edirne’de yapılması planlanan ancak salgın sürecinde şartların elvermemesi yüzünden yapılamayan 34. Olağan Meclis Toplantısı Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Suat Taner Sanat Merkezi’nde yapılan meclis toplantısına Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

"Salgın hepimizi zorluyor"

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada salgın sürecine değindi. Salgın sebebiyle sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Her gün salgınla ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz. Aşı çalışmaları için dünya seferber oldu. Fakat ne yazık ki hala salgına çare bulunabilmiş değil. Bireysel ve toplum olarak çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına en büyük katkımız tedbiri elden bırakmadan önlemlere dikkat ederek olmalı. Salgın ile yaşadığımız bu süreçte gerek belediyelerimizde gerekse birliğimizde işlerimizi aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Elbette hepimiz için çok zor oluyor” dedi.

"Özverili çalışma"

Salgın sürecinde tüm belediyelerin gerçekten çok ağır sorumluluklar içinde büyük özveriyle çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Gerek valiliklerimiz bünyesinde kurulan vefa destek gruplarına verilen desteklerle, gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına verilen destekler konusunda belediyelerimiz çok önemli roller üstlendiler. Bu süreçte belediyelerimizin bazı birimleri bakanlığımıza bağlı sağlık çalışanları gibi büyük bir özveri ile çalıştılar. Sahada çalışan personellerimiz de büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Biz de bu süreçte ülkemizdeki ve yurtdışındaki belediyelerin iyi uygulamalarını sizler için bir araya getirmeye çalışıyoruz. Basılı yayınlarımızda dünyadan ve ülkemizden iyi uygulama örneklerini paylaşıyoruz” diye konuştu.

"Bisikletli hayat"

Son yaptıkları encümen toplantısında özellikle bisiklet kullanımı ile ilgili üye belediyelere yönelik yapılabilecek desteklerin ele alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, geçtiğimiz yıl ‘haydi çocuklar bisikletle okula’ kampanyasına katılan üye belediyelerden, Adalar, Bandırma, Bilecik, Denizli, Dinar, İzmir Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Merkezefendi, Osmaniye, Süleymanpaşa ve Ürgüp Belediyelerine destek olma kararı aldıklarını kaydetti. Başkan Aktaş, “4.sınıf ve üzeri öğrencilerin bir hafta boyunca okullara bisikletleri ile ulaşımını sağladıkları için bu belediyelerimize, öğrencilere dağıtılmak üzere bisiklet kaskı, kilometre saati, paça bandı, bisiklet üzerine kitap, su matarası desteği vermeye karar verdik. Ayrıca bu kampanyayı organize eden 12 üye belediyemizin koordinatörlerine de 1’er bisiklet takdim ederek teşekkür etmek istiyoruz. Bu kampanyamız vesilesiyle bisiklet kullanımın artırılmasına teşvik amacıyla nüfusu 50 bin ve altı üye belediyelerimize de öğrencilere dağıtılmak üzere malzeme desteğinde bulunacağız” dedi.

Başkan Aktaş, geçtiğimiz hafta antrenman esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Karşıyaka Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ı da rahmetle anıp, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başkan Aktaş, bu yıl 11’incisini düzenledikleri, 35 üye belediyeden 102 proje başvurusunun yapıldığı ve 9 belediyenin kategori ödülüne, 14 belediyenin de jüri özel ödülüne layık görüldüğü yarışmada derece alan tüm belediyeleri tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sağlıklı kent kavramının, kentlilerin yaşam koşullarının iyileştiği, ekonomik ve sosyal refahın artığı, psikolojik olarak da iyi hali temsil ettiğini söyledi. Belediyelerin kentlilere hizmet ederken katılımcılığı sağlayarak bunu sürdürülebilir hale getirilmesinin sağlıklı kentin temel şartı olduğunu dile getiren Soyer, “Kentleri de canlı organizmalar gibi tanımlayabiliriz. Ketlerin yaşamını sürdürebilmesi için tüm yapıların, kentte yaşayan insanların, tarihi ve kültürel değerlerin, altyapının, ekonomik ve sosyal yapının doğru ve sağlıklı işlemesi çok önemli. Yönettiğimiz kentlerdeki bu olumsuzlukları bugünden yarına değiştirmek mümkün olmayabilir. Esas olan kentlerimiz için sağlık bilincini koruyarak, geliştirerek bir kent oluşturma anlayışına sahip olmamız. Yürüttüğümüz tüm çalışmaların üstünde sağlıklı kent olma çabası var” diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise tarihi, sosyal, siyasi, teknolojik öğeleri bünyesinde barındıran, uygarlığın, refahın ve kültürün merkezi olan kentlerdeki nüfus artışına dikkat çekti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 13 milyon olan ülke nüfusunun yüzde 75’inin kırsalda kalan kısmının ise kentlerde yaşadığını hatırlatan Köşger, “Bugün tablo tam tersine döndü. Mantar gibi birden büyüyen, artan bir ivme ile gerçekleşen bu mekânsal dönüşüm sebebiyle kentler sağlıklı bir şekilde gelişemedi. Geldiğimiz noktada birçok kentte plansız yapılaşmalar sebebiyle ulaşım, sağlık, otopark, yeşil alan gibi sıkıntılar yaşanıyor. Bu noktada yaşanabilir sağlıklı kentler oluşturmayı amaç edinen Sağlıklı Kentler Birliği önemi bir fırsattır” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Küresel ve ölümcül bir salgının tüm dünyayı etkilediği süreçte bu toplantı her zamankinden daha da önemli. Gerek Belediye Başkanı olarak, gerekse de tıp insanı olarak bu sürecin en az kayıpla atlatılmasını bir yandan da tüm insanlık için öğretici olmasını diliyorum” diye konuştu.

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