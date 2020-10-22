İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 'silahla tehdit' suçundan aranan bir kişi yakalandı, 11 sürücüye toplam 21 bin 422 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Ortaköy kavşağında 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, durdurulan araçlar arandı, 11 sürücüye 21 bin 422 TL ceza kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, silahla tehdit suçundan arandığı tespit edilen İlker E. (26) yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-22 02:36:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.