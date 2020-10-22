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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”

İHA

Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, sevilen eserleri “Sonbahar Tadında Nağmeler” konseriyle seslendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, sezonun ilk konserini Tayyare Kültür Merkezi’nde verdi.
‘Sonbahar Tadında Nağmeler’ ismiyle verilen konserde, Şef Murat İliş yönetiminde sahne alan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası söz ve saz sanatçıları, performanslarıyla dinleyenleri mest etti. Covid 19 salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı konsere, müzikseverler önceden rezervasyon yaptırarak alındı. Konser öncesi tüm izleyicilere HES kodu taraması yapıldı, etkinlik boyunca maske kullanımı zorunlu tutulurken, oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkate alındı.
Muhtarlar kurtlarını döktü
4 enstrümantal parçayla seyirciyi selamlayan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nda solistler Erhan Özkral, Serkan Kiviz ve Okan Turna sevilen parçaları Bursalılar için seslendirdi. Roman Orkestrası Bölüm Başkanı Tümay Sarıgül’ün klarnetiyle bestelediği ‘Öylesine’ adlı enstrümantal eser de müzikseverlerden tam not aldı. Çok sayıda muhtarın da izlediği konserin sonunda Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, günün anınsa orkestra şefi Murat İliş’e teşekkür belgesi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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