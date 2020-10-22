Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA´da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne 1834 lira para cezası uygulandı.
Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki 41 VD 611 plakalı kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü. Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu'nun 65 1-g maddesi gereği 'gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi' nedeniyle 1834 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-10-22 10:27:02
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