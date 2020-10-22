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Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza

DHA

Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA´da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne 1834 lira para cezası uygulandı.
Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki 41 VD 611 plakalı kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü. Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu'nun 65 1-g maddesi gereği 'gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi' nedeniyle 1834 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-10-22 10:27:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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