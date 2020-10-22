Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın Binlerce kaçak sigara ele geçirildi

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Bursa emniyetinin yaptığı kaçak sigara imalathanesi baskınında binlerce sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigara imalathanesine baskın düzenlendi. Yapılan baskın sonucu, N.K. isimli iş yeri sahibi gözaltına alınırken, 24 bin 420 adet içi doldurulmuş makaron, 38 bin boş gümrük kaçağı makaron ve 230 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Şahsa 5607 SKM kapsamında cezai işlem uygulandı.

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