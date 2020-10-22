İHA ile tespit Bursa’ya ödül getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İHA ile tespit Bursa’ya ödül getirdi

İHA

İHA ile tespit Bursa’ya ödül getirdi

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında dereceye giren üye belediyeler Birlik Meclis Toplantısı’nın ardından yapılan törenle ödüllerine kavuştu. İHA ile kaçak yapı tespiti uygulaması ile Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri özel ödülüne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Aktaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek ve diğer üyeler ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 11’inci düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda dereceye giren belediyeler Suat Taner Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törene, Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Üye 35 Belediyeden 102 projenin katıldığı, Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 farklı kategorideki yarışmanın jüri Başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmede 9 belediyenin başvurusu kategori ödülüne, 14 belediyenin başvurusu ise jüri özel ödülüne layık görüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İHA ile kaçak yapı tespiti uygulaması Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri ödül ödülüne layık görüldü. Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı. Yarışmada ayrıca Büyükşehir Belediyeleri değerlendirmesinde Sosyal Sorumluluk kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ödüle değer görülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi jüri özel ödülünün sahibi oldu. Sağlıklı Yaşam kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi de jüri özel ödülünü kazandı. Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde ödül kazanan proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Sağlıklı Çevre kategorisinin kazananı Trabzon Büyükşehir Belediyesi olurken, Balıkesir, İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri de jüri özel ödüne layık görüldü.
Başkan Aktaş’tan tebrik
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ödül kazanan üye belediyelerimizi tebrik ederim, yarışmamıza katılan tüm belediyelerimize ve jüri üyelerine teşekkür ederim. Yarışma duyurumuzda belirttiğimiz gibi büyükşehir belediyeleri dışındaki ödül kazanan belediyelere para ödülümüz olacak. En kısa zamanda bu ödüllerimizi de üye belediyelerimize ileteceğiz. Her zaman dediğimiz gibi aslında bu tip yarışmaların kazananı tüm üye belediyelerimiz olarak görülmeli, birbirinden değerli projeleri görerek kendi belediyelerimize uygulayabiliriz, uygulamalıyız da. Özellikle il belediyelerimizden bu yıl katılım olmadığını gördük. Gelecek yıl daha fazla belediyemizin katılımlarını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın Binlerce kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın Binlerce ...
İznik Boyalıca sahili düzenleniyor
YEREL HABERLER İznik Boyalıca sahili düzenleniyor
Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza
YEREL HABERLER Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ...
Osmangazi’ye ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ ödülü
YEREL HABERLER Osmangazi’ye ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ ödülü
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden Nilüfer’e iki ödül
YEREL HABERLER Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden Nilüfer’e iki ...
Uludağ’da hazan mevsimi Uludağ’da renk cümbüşü
YEREL HABERLER Uludağ’da hazan mevsimi Uludağ’da renk cümbüşü
Bursa’da ‘Yazının Yolculuğu’ sergisi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Yazının Yolculuğu’ sergisi ziyarete açıldı
Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının yanında
YEREL HABERLER Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının ...
Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”
YEREL HABERLER Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”
Zeytin alımı 26 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER Zeytin alımı 26 Ekim’de başlıyor
Karacabey, kadın girişimcileriyle de örnek oluyor Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve ilçe yönetimi ile birlikte, Karacabey’e bağlı kırsal mahallelerden Şahin ve Dağkadı’da faaliyet gösteren kadın girişimcileri ziyaret etti.
YEREL HABERLER Karacabey, kadın girişimcileriyle de örnek ...
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı ...
Yargıtay'dan göz hakkı ve karpuz kararı Yemek için tarladan karpuz aldılar, hapsi boyladı Tarladan izinsiz karpuz aldı, hırsızlık sanığı oldu
YEREL HABERLER Yargıtay'dan göz hakkı ve karpuz kararı Yemek için ...
Klon sığır ailesi sürü oldu...Yeni dünyaya gelen yavru ilgi odağı Klon sığırlar torununun torununu gördü
YEREL HABERLER Klon sığır ailesi sürü oldu...Yeni dünyaya gelen ...
(Özel) Bursa'da kaza anı kamerada...Hiç frene basmadı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da kaza anı kamerada...Hiç frene basmadı
Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı
İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
YEREL HABERLER İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' ...
Metruk çöp ev uyuşturucu yuvası oldu Gece bekçilerinden şok baskın
YEREL HABERLER Metruk çöp ev uyuşturucu yuvası oldu Gece ...
Ekiplerden sıkı denetim Tansiyonu düştü arabayı ehliyetsiz arkadaşına vermesi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Ekiplerden sıkı denetim Tansiyonu düştü arabayı ...
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: ...
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria ...
Gelecek Partisi'nden 30 kişi istifa etti
YEREL HABERLER Gelecek Partisi'nden 30 kişi istifa etti
Karacabey Belediyespor - Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
YEREL HABERLER Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X