Bursa'da şafak baskını: 9 tutuklu

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Bursa'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Narkotik Dedektör Köpeklerinin de katılımıyla 9 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu ikamette bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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