Eczacıbaşı VitrA'dan yeni sponsorluk anlaşması



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda da su sponsoru Erikli oldu.

Sponsorluk için düzenlenen imza töreninde konuşan Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı, sporun farklı branşlarını desteklemekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Seyhanlı, "Erikli olarak uzun yıllardır sporun farklı alanlarını destekliyoruz. Bugün kulüplerimiz voleybol branşında ülkemizi en önemli organizasyonlarda temsil ediyor. Uluslararası arenada birçok başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımımızın yurt içi ve yurt dışındaki antreman ve müsabakalarında yanında olmaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda sponsoru olduğumuz Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımımıza ve mücadele veren takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

"BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise "Erikli ile beşinci sezonumuza giriyoruz. Sportif alandaki ulusal ve uluslararası başarıların yanı sıra, kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmek ve daha çok kız çocuğunu sporla buluşturabilmek amacımız doğrultusundaki mücadelemizde Erikli'nin desteklerini yanımızda hissetmekten ve yeni sezonda yine birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-22 11:18:33



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