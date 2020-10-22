Başkan Taban nöbetçi kitaphanede öğrencilerle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Nöbetçi Kitaphanede öğrencilerle bir araya geldi. Çorba ikramlarının yapıldığı buluşmada eğitim üzerine öğrencilerle sohbet eden Başkan Taban, gençlere önem verdiklerini ifade etti.

İnegöl Belediyesi’nin gençlerin daha rahat ders çalışması, kitap okuması ve geleceğe hazırlanması adına hizmete açtığı Nöbetçi Kitaphaneye yoğun ilgi sürüyor. Cuma Mahallesi Ali Hatipoğlu Sokakta hizmet veren ve içerisinde ders çalışma alanları, kitap okuma alanları ile Eğitim Teknoloji ve Etüt Merkezinin yer aldığı Nöbetçi Kitaphane, pandemi sürecinde belirli kontenjanlarla hizmet verse de öğrenciler bu güvenli ortamdan faydalanmaya devam ediyor.

Sabah 8 ile akşam 24.00 saatleri arasında hizmet veren Nöbetçi Kitaphaneye gençlerin yoğun ilgisi sürüyor. Verimli çalışma ortamı ve pandemiye yönelik tedbirleriyle güven veren merkezi, Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Sabah 09.00’da yapılan ziyarette, öğrencilere çorba ikramlar da yapıldı. Merkezin bahçesinde hazırlanan masada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Taban, burada ikramlar eşliğinde gençlerle sohbet etti. Pandemi sürecinin etkileri, eğitim ve gençlerin hedeflerinin konuşulduğu buluşmada, İnegöl Belediyesi’nin örnek hizmeti olan Nöbetçi Kitaphane uygulaması hakkında da gençlerin fikir ve görüşleri alındı. Ayrıca Başkan Alper Taban, benzer merkezlerin sayısını arttırmak üzere çalışmaların sürdüğünü dile getirerek yeni merkezlerin müjdesini verdi.

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