İnegöl'de yeni belediye binası inşaatından düşen işçi yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden yeni belediye binası inşaatının ikinci katından düşen işçi, yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesindeki, Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası inşaatında, sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan işçi Aydın T. (47) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan işçiyi gören iş arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralı işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-22 11:27:21



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