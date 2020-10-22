Kocaçay Deltası´ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi

KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesi Kocaçay Deltası´nda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanan halkalı karabatak kuşunun, Romanya´dan yaklaşık 500 kilometre yol alarak, kente geldiği tespit edildi.
Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey ilçesi Kocaçay Deltası´ndaki karabatak kuşlarını fotoğrafladı. Bir karabatağın ayağında halka olduğunu tespit eden Tüydeş, halka numarasından karabatağın nereden geldiğini araştırmaya başladı. Üzerinde `JHU´ yazan yeşil halkanın Romanya´ya ait olduğunu belirleyen Tüydeş, kuşun göç bilgilerini öğrenmek için Romanya Ornitoloji Merkezi ile iletişime geçti. Tüydeş, merkezden aldığı geri bildirimde karabatağın 28 Mayıs´da Romanya´nın Kuzey Dobruja bölgesindeki Taşaul Gölü´nde halkalandığı ve göçle 500 kilometre yol alarak, Karacabey'e geldiğini öğrendi.
"2 BİN KİLOMETREYE KADAR GÖÇ EDEBİLİYORLAR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Alper Tüydeş, "Karabatak, Romanya´nın Kuzey Dobruja bölgesinde Karadeniz kıyısında Taşaul Gölünde halkalanmış. Kuş bir yaşını Türkiye´de kutluyor. Durumu da gayet sağlıklı ve halka kodu da okunuyor. Ömür boyunca bu şekilde geri bildirimlerle göç yolları tespit edilerek, onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız sağlanıyor. Karabatakların 2 bin kilometreye kadar göç ettiğini biliyoruz´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey KARACABEY(Bursa),(DHA)
2020-10-22 12:25:52
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