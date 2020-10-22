Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz

DHA

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz


"Tokyo Olimpiyatları´nda hedefimiz büyük"İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, efsane güreşçilerimizden "Koca Yusuf" adıyla bilinen Yusuf İsmail´in naaşına ilişkin, "Türkiye´nin en efsane güreşçisi Koca Yusuf´un mezarının Portekiz´in Azor Adaları´nda bir kilisenin bahçesinde olduğu iddiasında bulunuldu. Hemen komisyon kurduk. Yapacağımız araştırmalar neticesinde Koca Yusuf´un mezarı doğruysa, ülkemize getirmeyi düşünüyoruz" dedi. Aydın ayrıca, Tokyo Olimpiyatları´nda da hedeflerinin büyük olduğunu dile getirdi.
Memleketi Bursa´nın İznik ilçesinde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güreşin ata sporu olduğunu ve olimpiyatlarda kazanılan 91 madalyanın 63´ününün güreşte kazanıldığını belirten Başkan Aydın, "Ankara´daki yerimiz kirada, geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmadağ´da Serbest Milli Takımımızı ziyaret etti. Orada güreşe yeni bir tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Gecikmeli de olsa böyle bir tesise kavuşmamızın çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesisi, güreşe kazandıran Sayın Bakanımız Kasapoğlu´na teşekkürlerimi sunuyorum. Güreş adına yüz yıllık, kalıcı bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a da teşekkür ediyorum, bu tesisin talimatını vermişti" dedi.
"GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJEMİZ VAR"
Milli takım kamplarının devam ettiğini söyleyen Başkan Aydın, "Bir taraftan Güneydoğu Anadolu projemiz var. Güneydoğu Anadolu´daki bütün sporcularımızı gelişim kamplarına aldık. İçerisinde gerçek anlamda Batman´daki Doğan Kara gibi dünyada ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular çıkarsa, bu da bizim için büyük bir kazanım olacak. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan, kötü emelli insanlardan korumak ve topluma kazandırmak. Eşit şekilde kaynakları dağıtmak. Güneydoğu Anadolu´daki çocuklarımızın da kaynaklarımızı faydasına, hizmetine sunmak" diye konuştu.
"HEM BEDENEN HEM RUHEN EĞİTECEĞİZ"
Bunun yanında Güreş Federasyonu´nun merkez noktalarında kütüphane açmayı planladıklarını kaydeden Başkan Aydın, "Biz bu zamana kadar hep güreşçilerimizi bedenen eğittik ancak bundan sonra ruhen de eğitmemiz gerekiyor. Böyle bir kütüphane açma kararını verdik. Yakın zamanda açılışını yapacağız. Hem bedenen hem de ruhen sporcularımızı yetiştirmiş olacağız. Geleceğe hazırlamış olacağız. Bu anlamda da önemli bir adım attık" şeklinde konuştu.
"KOCA YUSUF İÇİN KOMİSYON KURDUK"
Gazeteci Fatih Çekirge´nin Hürriyet´teki köşe yazısında, "Koca Yusuf" adıyla bilinen Yusuf İsmail´in mezarının nakli ile ilgili yazı yazdığını anımsatan Başkan Aydın, "Koca Yusuf´un mezarının Portekiz´in Azor Adaları´nda bir kilisenin bahçesinde olduğu iddiasında bulunuldu. Bu anlamda, akabinde hemen komisyon kurduk. Pazartesi günü toplantımızı yapacağız. Yapacağımız araştırmalar neticesinde Koca Yusuf´un mezarı doğruysa, ülkemize getirmeyi düşünüyoruz. Güreş adına bu tür çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"TOKYO OLİMPİYATLARI´NDA HEDEFİMİZ BÜYÜK"
Olimpiyatlara da değinen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah, 2021 Tokyo Olimpiyatları´nda da güreş olarak yeniden tarih yazacağımıza, büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz" diyerek, hedeflerinin büyük olduğunu dile getirdi.
KOCA YUSUF KİMDİR? (1857-1898)
Koca Yusuf 1857 yılında doğmuştur. Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD´de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. 1898 yılında ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.
Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile "Koca" lakabını almıştır. Önceleri doğduğu köyden ötürü "Karalarlı Yusuf", sonra "Şumnulu Yusuf" olarak anılmış, 1896´dan itibaren çırağı "Erikli Mehmet"e "Küçük Yusuf" denilmeye başlanınca kendisine "Büyük Yusuf" denilmişti.
Dünyada "Terrible Turk" (Korkunç Türk) olarak tanındı. Kendisinden sonra başka Türk güreşçiler de bu unvanı kullandılar.
1900 yılında Rıza Tevfik `Güreşte Avrupa Usulü ile Türk Usulü arasındaki Fark ve Müşahebet´ başlıklı yazısında kendisinden "Koca Yusuf" diye bahsedince yurtta bu isimle anılmaya başlanmıştır.
Koca Yusuf´un naaşının Atlas Okyanusu´nda kaybolduğu sanılmaktadır. Ancak şair Sunay Akın´ın "Önce Çocuklar ve Kadınlar" adlı kitabının "Okyanusa Yenilen Güreşçi" başlıklı bölümünde Azor Adaları´nda mezarının bulunduğu iddiasına yer verilmiştir. Kaza sonrasında civar adalara vuran gemi yolcularına ait 20 cesetten pek heybetli olanının Koca Yusuf´a ait olabileceğini iddia eden yazar, cesedin adadaki kilisenin mezarlığına defnedildiğini belirtmiştir.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkan Aydın´ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-10-22 12:39:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaçay Deltası´ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi
YEREL HABERLER Kocaçay Deltası´ndaki halkalı karabatağın, ...
BUTGEM’de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER BUTGEM’de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika ...
Bursa'da demir ustası ölümden döndü
YEREL HABERLER Bursa'da demir ustası ölümden döndü
Bursa'da yok artık dedirten hırsızlık kameralara yansıdı Bursa'da 2 kadın ve 1 çocuk, hemşirenin çantasından telefonunu çaldı Hırsızlık anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da yok artık dedirten hırsızlık kameralara ...
Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi
YEREL HABERLER Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Musa Aydın: "Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: "Tokyo Olimpiyatları'nda hedefimiz büyük"
YEREL HABERLER Musa Aydın: "Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye ...
Bursa’da kaçak lüks villa yıkıldı
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak lüks villa yıkıldı
İnegöl'de yeni belediye binası inşaatından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de yeni belediye binası inşaatından düşen işçi ...
Başkan Taban nöbetçi kitaphanede öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Taban nöbetçi kitaphanede öğrencilerle buluştu
Eczacıbaşı VitrA'dan yeni sponsorluk anlaşması
YEREL HABERLER Eczacıbaşı VitrA'dan yeni sponsorluk anlaşması
Bursa'da piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak sigara ürünleri bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak sigara ...
Bursa'da şafak baskını: 9 tutuklu
YEREL HABERLER Bursa'da şafak baskını: 9 tutuklu
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
İHA ile tespit Bursa’ya ödül getirdi
YEREL HABERLER İHA ile tespit Bursa’ya ödül getirdi
Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın Binlerce kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın Binlerce ...
İznik Boyalıca sahili düzenleniyor
YEREL HABERLER İznik Boyalıca sahili düzenleniyor
Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza
YEREL HABERLER Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ...
Osmangazi’ye ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ ödülü
YEREL HABERLER Osmangazi’ye ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ ödülü
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden Nilüfer’e iki ödül
YEREL HABERLER Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden Nilüfer’e iki ...
Uludağ’da hazan mevsimi Uludağ’da renk cümbüşü
YEREL HABERLER Uludağ’da hazan mevsimi Uludağ’da renk cümbüşü
Bursa’da ‘Yazının Yolculuğu’ sergisi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Yazının Yolculuğu’ sergisi ziyarete açıldı
Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının yanında
YEREL HABERLER Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının ...
Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”
YEREL HABERLER Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X